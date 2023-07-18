Відставка Воллеса: міноборони Британії може очолити Джеймс Клеверлі, — The Times

На посаду міністра оборони Великої Британії є кілька претендентів. Чинний очільник британського МЗС Клеверлі має досвід в оборонній сфері і є одним із головних кандидатів на цю посаду.

Міністра закордонних справ Великої Британії Джеймса Клеверлі пророкують на місце Бена Воллеса, міністра оборони, який має піти у відставку під час чергових кадрових перестановок, повідомляє The Times.

Серед інших претендентів на посаду нового міністра видання називає молодшого міністра безпеки Тома Тугендхата, міністра збройних сил Джеймса Гіппі, головного секретаря скарбниці Джона Глена та лідера палати громад Пенні Мордонт, яка кілька місяців була міністром оборони Британії до Бена Воллеса.

Очікується, що прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак проведе перестановки цієї осені, ймовірно, у вересні, щоб оновити уряд перед виборами 2024 року.

Високопоставлені представники уряду заявили, що Клеверлі може бути в черзі на перестановку, а молодший міністр закордонних справ Анн-Марі Тревельян може стати його наступницею.

Посада у сфері оборони є однією з найважливіших для Сунака з огляду на війну в Україні, і Клеверлі має досвід роботи на цій посаді.

Також серед претендентів на цю посаду видання називає міністра безпеки Тома Тугендхата. Він — колишній офіцер територіальної армії, який служив в Іраку та Афганістані.

Що відомо про Джеймса Клеверлі

Джеймс Спенсер Клеверлі — британський підприємець, офіцер резерву, політик. Був головою Консервативної партії та міністром без портфеля при формуванні уряду Бориса Джонсона. Обіймав посаду міністра освіти. При формуванні кабінету Ліз Трасс очолив МЗС Великої Британії. У кабінеті Ріші Сунака Клеверлі зберіг цю посаду.

Відставка Воллеса

Міністр оборони Бен Воллес оголосив, що піде зі своєї посади за наступних перестановок і піде з посади депутата на наступних виборах.

Воллес, який найдовше очолював міністерство оборони, заявив, що наступного разу не буде балотуватися і залишить кабінет під час наступних перестановок, які прем'єр-міністр Британії, як очікується, проведе у вересні цього року.

Раніше, 12 липня Фокус писав, що Воллес нібито звинуватив Україну в "недостатній вдячності" за допомогу Заходу. Того ж дня президент України Володимир Зеленський відреагував на висловлювання Воллеса. Глава держави заявив, що українці вдячні британському народу за підтримку, а слова міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса, який заявив, що його країна не є службою доставки інтернет-магазину Amazon, не є для нього зрозумілими.