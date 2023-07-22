Знайшли Міккі Мауса і картину за €2 млн: квартира в Парижі залишалася недоторканою понад 80 років (фото)

Наприкінці 30-х років власники житла в дев'ятому окрузі Парижа втекли перед Другою світовою. Приміщення буквально застигло в часі, а під шарами пилу виявилася найцінніша картина Джованні Больдіні.

Паризька квартира десятиліттями залишалася недоторканою — а моторошний інтер'єр зберігся точно таким, яким його залишила власниця, яка померла не так давно в 91-річному віці. Меблі та іграшки були вкриті пилом і брудом. Про це повідомляє The Mirror.

Наприкінці 30-х років минулого століття власники квартири в дев'ятому окрузі Парижа втекли перед Другою світовою. Таким чином, квартира буквально застигла в часі, а моторошний інтер'єр залишився в колишньому вигляді.

На знімках, зроблених в оселі, навіть видно самотню іграшку Мікі Мауса, залишену колишньою власницею місіс Де Флоріан.

Жінка вирішила не повертатися додому — при цьому вона продовжувала регулярно оплачувати всі рахунки.

Шари пилу і бруду тепер покривають внутрішнє оздоблення, яке розташовується між районом червоних ліхтарів Пігаль і Опера Гарньє.

Після смерті 91-річної власниці про занедбане приміщення стало відомо широкому загалу, і експерти взялися каталогізувати майно. Серед інших речей виявилися роботи італійського художника XIX століття Джованні Больдіні.

Один із тих, хто побував у цьому місці, сказав, що побачене нагадало сцену із замку Сплячої красуні.

За словами Олів'є Шоппена-Жанврі, його серце тьохнуло, коли він натрапив на картину жінки в рожевій вечірній сукні.

На картині зображена муза художника — бабуся останньої власниці квартири — Марта де Флоріан, французька актриса і світська левиця Прекрасної епохи.

Картина Джованні Больдіні

В одній із книг також знайшли візитну картку з любовною запискою від Болдіні, і тоді автор знахідки зрозумів, що знайшов цінний предмет мистецтва.

В одній з книг вдови художника згадувалося, що картину було написано 1898 року, коли міс де Флоріан було 24 роки.

На аукціоні картину виставили зі стартовою ціною у 253 000 фунтів стерлінгів (292 000 євро). Однак учасники аукціону підняли ціну до двох мільйонів євро — що стало рекордною для картин італійського портретиста.

Нагадаємо, що покинутий британський особняк вартістю $32 млн загорівся на одній із найбагатших вулиць світу.

Також повідомлялося, що в Іспанії парк розваг застряг у часі. Tivoli World закрився три роки тому. Але атракціони дивним чином зберігаються в колишньому вигляді — немає іржавих конструкцій, облізлої фарби або заростей.