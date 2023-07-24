Оплачують витрати: організація зі США пропонує українцям переїхати на ПМП до Пенсильванії

З громадянами України зустрінуться представники місцевого бізнесу. Розкажуть про доступні робочі місця в регіоні, а також загалом проведуть екскурс в особливості життя у США.

Щоб допомогти біженцям з України, католицька благодійна організація з Грінсбурзької єпархії, що в західній частині штату Пенсільванія, вирішила оплатити витрати частини українських біженців і запропонувати відвідати округ Вестморленд 30-31 липня. Представники місцевого бізнесу пропонують біженцям подумати про переїзд у цей регіон на постійне місце проживання. Про це повідомляє Catholic World Report.

Авторами такої ідеї стали місцевий єпископ Ларрі Кулик і архієпископ Борис Ґудзяк з Української архієпархії Філадельфії.

З громадянами України зустрінуться представники місцевого бізнесу та громади, які розкажуть про доступні робочі місця в регіоні, а також загалом проведуть екскурс в особливості життя в США.

Десять сімей, які переїхали з України до США після 24 лютого і зараз живуть у районі Філадельфії, зацікавилися пропозицією.

Місцеве керівництво католицької церкви сказало, що служби, які б допомагали українцям із переїздом, потрібні терміново.

"Східну та південну Україну продовжують знищувати. Багато міст розбомблені настільки, що про їхнє існування вже й не доводиться говорити", — сказала Марта Рубель, керівник соціальної служби в Ukrainian Catholic Archeparchy of Philadelphia.

Архієпископ додав, що через війну розділяються сім'ї, тому що чоловікам у віці 18-60 років не дозволяється виїжджати за межі України з міркувань національної безпеки, "звідси глибокі травми в сім'ях".

За оцінками, у 80% жителів України хтось із родичів або знайомих постраждав під час військових дій.

"Складність переїзду для біженців — це не тільки й не стільки сам процес, оскільки все це пов'язано з глибокими психологічними та духовними викликами", — пояснив архієпископ.

І хоча більшість українських родин планують повернутися в Україну після завершення війни, все ж Марта Рубель допускає, що хтось може змінити своє рішення, проживши певний час у Сполучених Штатах.

"Війна затягується, біженці асимілюються і, я підозрюю, вони захочуть залишитися", — пояснила представниця благодійної організації.

Поїздку до округу Вестморленд для біженців автори ініціативи назвали прекрасною ідеєю, оскільки штат Пенсильванія пропонує безпечне, сприятливе і привітне оточення.

У західній частині штату зараз перебуває понад 40 тисяч вихідців з України, це четверте місце в списку найчисленніших регіонів компактного проживання українців у США.

Компанії з Пенсильванії запрошують українців

Про ініціативу з переїздом на постійне місце проживання до штату Пенсільванія благодійна організація розповідала в газетах, соціальних мережах і за допомогою сарафанного радіо. Грінсбурзька єпархія — єдина серед інших католицьких єпархій, яка виступила з конкретною пропозицією для українців.

З нагальних потреб для іммігрантів у США виокремлюють: житло, робоче місце і знання англійської мови.

Населення округу Вестморленд становить 354 663 осіб. Переїзд у цю місцевість не тільки допоможе самим українським сім'ям, а й місцевій економіці, вважає гендиректор підприємства General Carbide Мона Паппафава.

"Не секрет, що робоча сила в цьому регіоні скорочується. Ми раді навіть невеликій можливості залучити потенційних кандидатів", — пояснила вона.

Джим Сміт, з НКО Economic Growth Connection, також вважає, що іммігранти з України допоможуть місцевій економіці, навіть попри те, що в них і немає досвіду роботи в США.

"Я зустрічався з роботодавцями, які говорили, що хочуть узяти на роботу співробітників, у яких, можливо, і немає необхідних навичок, але які хочуть вчитися", — пояснив він.

Нагадаємо, що деякі українці у Великій Британії кажуть, що, вони виявилися, по суті, безправними в країні. Багато роботодавців пропонують пробні неоплачувані зміни та обманюють довірливих українок, які відчайдушно сподіваються працевлаштуватися. Інші шахраї шукають своїх жертв для безкоштовної роботи в месенджерах, таких як Telegram.

У подібному становищі опинилися й українські лікарі, які переїхали до Великої Британії. Медики втрачають навички за кордоном, хоча багато хто з багаторічним досвідом. Через надмірно бюрократизований процес працевлаштування та підтвердження кваліфікації громадянам України доводиться задовольнятися роботою прибиральників та іншими подібними посадами.