Місцеві б'ють на сполох: у Петербурзі з'явилися прапори України, барикади і "майданівці" (відео)

Жителі північної столиці РФ, побачивши в місті українські прапори і підозрілих людей із битками та залізяками, занепокоїлися та викликали поліцію.

У Петербурзі в районі проспекту Ветеранів почали збиратися "підозрілі особи" із залізною арматурою, українськими прапорами та прапорами заборонених в Росії організацій та ЄС. Це занепокоїло місцевих жителів, тож вони викликали поліцію. Виявилося, що це — знімальний майданчик і тут знімають кіно про український Євромайдан. Про повідомляє телеграм-канал "Вестник Шевцова".

Зазначається, що телеканал "НТВ" знімає 10-серійний фільм про український Євромайдан під назвою "За 10 днів до весни".

Для фільму на околиці Петербургу збудували сцену, набрали масовку "активістів" та "беркутівців", роздали учасникам зйомок жовто-блактині прапори та прапори "Правого сектору". На знімальному майданчику встановили намети, наробили барикад та нанесли покришок.

Планують, що фільм про український Євромайдан в РФ вийде вже наступного року.

Нагадаємо, що Юрій Горбунов Горбунов після скандалу відмовився від державних грошей. Актор і продюсер заявив, що не братиме коштів у держави на свій серіал, а шукатиме їх з інших джерел фінансування.

Раніше повідомлялося, що скандал навколо проєкту Юрія Горбунова виник після того, як стало відомо, що держава виділить на нього 33 мільйони державних коштів.