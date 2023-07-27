Побив працівника та поліціянта: дипломата з України затримали в корейському пабі, — ЗМІ

За інформацією медіа, чоловік влаштував бійку біля закладу, а потім побив працівника та правоохоронця, що хотіли розняти клієнтів. У посольстві перепросили за інцидент.

У Південній Кореї за звинуваченням у нападі на працівника бару та поліціянта затримали нетверезого українського дипломата. Про це 26 липня повідомили у місцевому медіа KBS.

За даними ЗМІ, інцидент стався приблизно о 23:50 25 липня у Сеулі. 40-річний співробітник українського посольства нібито влаштував бійку з клієнтами.

Заспокоїти відвідувачів вийшов співробітник пабу, якого дипломат нібито вдарив у обличчя. Також, як повідомляється, він побив офіцера поліції, якого викликали через бійку.

У медіа передали, що чоловіка затримали та звинуватили у нападі й перешкоджанні правосуддю, але швидко відпустили.

"Ми ще не отримали офіційного повідомлення через Міністерство закордонних справ, чи буде він використовувати імунітет", — сказав журналістам представник поліції.

Український дипломат нібито побив правоохоронця: реакція посольства

Інцидент 27 липня прокоментували у Посольстві України в Республіці Корея. Там заявили, що персонал установи поважає та суворо дотримується законів країни.

"Посольство хоче висловити свої щирі вибачення корейській громадськості та всім причетним за будь-які страждання або незручності, спричинені інцидентом. Посольство тісно співпрацює з корейською владою, щоб забезпечити повне та неупереджене розслідування справи", — йдеться у повідомленні.

Також у посольстві закликали не спекулювати неперевіреною інформацією.

Нагадаємо, 26 липня у будівлі, де розташований комітет Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, відключили світло за несплату. Нардеп Ярослав Железняк написав, що це "і смішно, і сумно".

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