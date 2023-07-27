У Нідерландах викуплять парк відпочинку для біженців з України, а острів в Англії виділить €2,3 млн на будинки

Влада в нідерландській провінції Оверейсел викупить парк відпочинку з басейном для українських переселенців. Перед тим, як сюди переїдуть українці, побудують ще близько 30 номерів.

Влада Нідерландів планує купити цілий парк відпочинку, щоб надалі використовувати його як місце для тимчасового розміщення біженців з України. Про це повідомляють на офіційному сайті муніципалітету Твентеранд.

У кемпінгу De Blekkenhorst, що розташований у Ден Хамі (25 км від міста Зволле), розмістять близько 150-200 українців до кінця цього року, але, як повідомляється, "для інших біженців місць немає".

Представники місцевої ради планують виділити 2,2 млн євро на парк відпочинку, де згодом розміститься 191 переселенець з України.

Місцева влада придбала парк цілком, зокрема є і басейн. Перед тим, як сюди переїдуть громадяни України, побудують ще близько 30 номерів.

"Коли війна закінчиться, і українці поїдуть додому, ми знову виставимо його на продаж", — сказав мер Ганс Бокгуізен в інтерв'ю журналістам.

Невелика група вихідців з України вже тут проживає, пояснив мер.

Українські біженці на англійському острові Вайт

Своєю чергою, влада англійського острова Вайт отримала фінансування в розмірі 2 млн фунтів стерлінгів (близько 2,33 млн євро) на будівництво будинків для біженців з України

Кошти надав фонд Homes for Ukraine — частина урядової ініціативи, загальний бюджет якої становить 150 млн фунтів стерлінгів (175 млн євро).

Велика частина біженців на острові проживає в будинках із місцевими жителями.

Острівна влада сказала, що такий крок не позначиться на можливостях допомагати місцевим сім'ям і безпритульним, а навпаки знизить ризик того, що українці, які зіштовхнулися з проблемою пошуку житла, опиняться на вулиці, повідомили в Департаменті підвищення рівня життя, житлового будівництва та громад.

Поки що не було придбано жодного будинку, а на острові проживають дев'ять українських сімей, згідно зі статистичними даними.

Від початку масштабного вторгнення в Україну до 18 липня 2022 року на острів Вайт переїхали 255 українців.

З 350 громадян України, які подавали заявки на візи, дозвіл на переїзд зрештою отримали тільки 306, а приїхало ще менше — 255.

Нагадаємо, що благодійна організація зі США запропонувала українцям переїхати на ПМП до США, до штату Пенсильванія.

Також повідомлялося, що деякі українці у Великій Британії виявилися, по суті, безправними. Багато роботодавців намагаються за допомогою шахрайства заманити на роботу: пропонують неоплачувані зміни довірливим українкам, які відчайдушно сподіваються працевлаштуватися.