Прикордонники РФ потрощили аеропорт і "відірвали" хвіст найбільшому в світі вертольоту (фото)

Прикордонний гелікоптер-гігант зіткнувся хвостовою частиною зі стовпом і перерубав його лопостями несучого гвинта.

У Росії після авіакатастрофи з гелікоптером в Алтайському краї 27 липня сталася ще одна "неприємність" з іншим вертольотом. Завдяки пілотам прикордонної служби ФСБ Росії без хвоста залишився найбільший в світі вертоліт Мі-26. Про це пише російське видання Mash.

Зазначається, що інцидент стався 27 липня близько 11 години ранку за московським часом в аеропорту в Якутську. Вертоліт прикордонної служби ФСБ РФ зніс освітлювальну щоглу на місцевому летовищі.

"Прикордонна вертушка-гігант зіткнулася хвостовою частиною зі стовпом і перерубала його лопостями несучого гвинта. За словами очевидця, частина освітлювальної щогли відлетіла та впала на аеродромну машину", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в результаті події ніхто з людей не постраждав, а от аеродром залишився без освітлювальної щогли, а хвіст гелікоптера зараз тримається "на чесному слові".

Нагадаємо, що У27 липня у Росії в Алтайському краї сталася авіакатастрофа — розбився вертоліт Мі-8. На момент трагедії на борту Мі-8 перебували 16 осіб. Загинули шестеро осіб. Вертоліт впав, а потім одразу спалахнув. Людей із салону одразу ж почали рятувати очевидці трагедії.

Раніше повідомлялося, що у Білорусі впав вертоліт Мі-24. Члени екіпажу гелікоптера дістали тілесні ушкодження, руйнувань і постраждалих на землі немає.