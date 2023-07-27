Влаштував бійку в сеульському пабі: МЗС відкликає українського дипломата з Південної Кореї

Повідомлялось, що в Сеулі за напад на працівника закладу та правоохоронця затримали співробітника українського посольства. Речник МЗС Олег Ніколенко розповів, що його "негайно" повертають на Батьківщину.

Міністерство закордонних справ ухвалило рішення відкликати з відрядження до Сеулу працівника посольства, який фігурував у скандалі через бійку в пабі. Про це 27 липня у соцмережах заявив речник МЗС Олег Ніколенко.

"МЗС України оперативно проаналізувало всі деталі інциденту, який мав місце в Сеулі за участі співробітника українського посольства. За підсумками ухвалено рішення про негайне відкликання дипломата із довготермінового відрядження та його повернення до України", — йдеться у пості.

Ніколенко зазначив, що українські дипломати за кордоном мають "неухильно дотримуватися професійної та моральної етики", а також поважати іноземне законодавство.

Пост Олега Ніколенка від 27 липня Фото: Скріншот

Варто зазначити, що у коментарях до публікації речника користувачі пишуть про масштаби поширення новини. Зокрема, зі слів однієї з коментаторок, про бійку за участі українського дипломата повідомляли "на кожному великому ТВ-каналі та на великій кількості новинних порталів".

"Ви бачили, що тут по телебаченню коїться? Корейці на вухах", — написав інший коментатор.

Фото: Скріншот Фото: Скріншот

Нагадаємо, 26 липня у ЗМІ проінформували про затримання в Сеулі співробітника посольства України за напад на працівника пабу та поліціянта. Зазначалось, що чоловік влаштував бійку перед закладом, а потім побив співробітника та правоохоронця, які прийшли розняти клієнтів. У посольстві вже відреагували — перепросили у корейської громадськості та закликали не спекулювати інформацією про інцидент.

Також 26 липня Дипломатична служба Чеської Республіки подала позов до суду проти РФ через використання землі в недипломатичних цілях. Дипломати оцінили безпідставне збагачення Росії за останні три роки у 53 млн крон.