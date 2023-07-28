Забрав телефон і покинув: у Польщі співмешканець українки позбувся її 8-річної доньки — ЗМІ

Дівчинка розповіла, що до Варшави приїхала з мамою та її співмешканцем. Той розбудив її вранці, вивіз у незнайоме місце і покинув.

У Польщі у Варшаві на вулиці виявили зголоднілу та заплакану 8-річну дівчинку. Виявилося, вона — українка, і її покинув на призволяще співмешканець її матері. Про це повідомляє польське видання rmf24.pl.

Двоє охоронців 6-го польового відділу патрулювали вулицю Бжеську. Перед одним із багатоквартирних будинків вони помітили кількох людей, які зібралися навколо маленької дівчинки. Очевидці повідомили, що дівчинку покинули без нагляду. Дитина розмовляла польською мовою, але з виразним іноземним акцентом. Вона пояснила, що їй 8 років, вона родом з України і вже 2 роки живе в Польщі.

Напередодні вона приїхала із Седльце до столиці в супроводі своєї матері, яка має вади мовлення і слуху, та її співмешканця з Грузії.

За словами дівчинки, цього дня співмешканець матері розбудив її вранці, поки мама ще спала і сказав, що вони поїдуть у подорож на велосипеді. Коли вони дійшли до вулиці Бжеської, чоловік сказав дитині зупинитися. Він забрав у дівчинки телефон і документи та пішов. Дитина чекала, але чоловік так і не повернувся.

Очевидці нагодували дитину, а офіцери заспокоїли дівчинку, заявивши, що зроблять усе, щоб вона благополучно повернулася додому.

Дитина повідомила, що відвідувала школи в Лукові та Седльцах. Зв’язавшись з директором однієї зі шкіл, вдалося дізнатися номер телефону її бабусі, яка живе в Любліні. Охоронці викликали патруль поліції, який зв'язався з її бабусею. Жінка пообіцяла приїхати до Варшави і забрати внучку. Дівчинку доправили до райвідділу поліції.

Поліція з'ясовує деталі інциденту.

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