На очах у копів: журналіст Аркадій Бабченко закидав яйцями посольство РФ в Естонії (фото)

Естонці правоохоронці затримали журналіста та відкрили проти нього справу.

У Таллінні (Естонія) російський опозиційний журналіст закидав яйцями посольство Російської Федерації на очах у правоохоронців. Про це 30 липня повідомило естонське видання Delfi.

"Чоловік 1977 року народження закидав яйцями стіну посольства Російської Федерації. Чоловік був затриманий на місці патрулем, проти нього порушено справу", — йшлося в повідомленні пресслужби естонської поліції.

У виданні зазначили, що інші деталі поки не розголошують, адже інформацію ще буде уточнено в ході розгляду справи.

Сам Аркадій Бабченко 31 липня у своєму Twitter виклав фото з поліцейського автомобіля та підтвердив інформацію про інцидент у Таллінні.

"Естонські чайки летять над нашою зоооноою… А у в'язниці зараз вечеря. Добраніч. Вечір у хату", — сказав Аркадій Бабченко.

Відзначимо, Аркадій Бабченко — російський опозиційний журналіст та прозаїк. Він критикує путінський режим та засуджує російську збройну агресію проти України. У 2017 році він емігрував до Чехії, а потім до України через початок репресій та переслідувань журналістів у Москві. Пізніше він виїхав до Євросоюзу. Зокрема, в Естонії журналіст проживає з 2022 року.

Нагадаємо, Фокус писав, що 26 липня дипломатична служба Чеської Республіки подала позов до Муніципального суду Праги проти Російської Федерації через використання землі в недипломатичних цілях. Зокрема, позов стосується комплексу багатоквартирних будинків у Празі або будівлі колишніх генеральних консульств Росії в Карлових Варах і Брно.

14 липня у Міністерстві юстиції Естонії заявили про екстрадицію громадянина Росії Вадима Конощенока, співробітника спецслужб РФ, до США. У відомстві зазначили, що він займався контрабандою зброї.