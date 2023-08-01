За роздачу паспортів без належної перевірки особи: США обмежили безвіз для Угорщини

За даними журналістів, із 1 серпня власники угорських паспортів більше не зможуть користуватися системою ESTA протягом двох років. Термін дії цієї програми для них буде скорочено до одного року.

Американська влада ухвалила рішення обмежити можливості Угорщини в межах програми безвізового режиму. Причиною такого рішення стали сумніви, пов'язані з безпекою нових паспортів, які були видані Будапештом у період із 2011 по 2020 роки. Про це повідомляє видання Politico.

Американська програма безвізового режиму надає громадянам країн-учасниць можливість подорожувати в США з метою туризму або ділових візитів на період до 90 днів без необхідності отримання візи. Замість цього для участі в програмі потрібно отримати схвалення через Електронну систему авторизації подорожей (ESTA).

Із 1 серпня власники угорських паспортів більше не зможуть користуватися системою ESTA протягом двох років, як раніше. Натомість термін дії цієї програми для них буде скорочено до одного року. Зокрема, ESTA стане доступною тільки для одноразового використання.

Посол США в Будапешті Девід Прессман висловив занепокоєння щодо існування сотень тисяч паспортів, які уряд Угорщини видав у межах спрощеної програми натуралізації без суворих механізмів перевірки особистості.

Він додав, що США вже багато років звертають увагу Будапешта на цю "вразливість у сфері безпеки", але "уряд Угорщини вирішив не закривати її", тому США змушені тепер "відреагувати".

Після приходу до влади 2010 року уряд прем'єр-міністра Віктора Орбана дійсно вніс серйозні політичні зміни щодо надання громадянства етнічним угорцям за кордоном. Ці зміни дозволили надати громадянство Угорщини етнічним угорцям, які проживають в інших країнах, включно з Румунією, Словаччиною та Україною.

Як ідеться в публікації, союзники Будапешта з НАТО глибоко розчаровані тим, що парламент Угорщини досі не ратифікував заявку Швеції на вступ до Альянсу.

Існує також постійне занепокоєння щодо того, що високопоставлені угорські чиновники просувають наративи Кремля, а також щодо зусиль, спрямованих на послаблення європейських санкцій, націлених на Москву.

Нагадаємо, що 21 липня Угорщина виступила проти плану ЄС щодо військової підтримки України на 20 млрд євро. В угорському МЗС попередили, що офіційний Будапешт не підтримуватиме ініціативу доти, доки Україна не виключить банк OTP зі свого списку "спонсорів війни".

Також, як повідомлялося на початку липня, Угорщина хоче продовжити звільнення від санкцій проти Росії ще на рік. За словами глави МЗС Угорщини Петера Сіярто, угорській компанії MOL потрібен ще рік, щоб профінансувати будівництво нового нафтопереробного заводу в Словаччині.