"Страшно": поліція США провела операцію в Капітолії після виклику через стрільбу (відео)

Неназвана особа подзвонила у 911 та повідомила про активного стрілець у будівлі Сенату США. Правоохоронці розпочали обшук та закликали персонал сховатися всередині.

У службу 911 поступив тривожний дзвінок про стрільбу в будівлі Сенату США. Капітолійська поліція виїхала на місце та розпочала розслідування. Про це йдеться у публікації пресслужби від 2 серпня.

"Будь ласка, тримайтеся якомога далі від цього району, оскільки ми все ще проводимо розслідування. Ми й надалі будемо спілкуватися з громадськістю тут. Якщо ви перебуваєте в будівлях Сенату, усі всередині повинні сховатися на місці, оскільки повідомлялося про можливу активну стрільбу", — заявили у поліції США.

Правоохоронці зазначили, що не мають підтверджень повідомлень про постріли та закликали присутніх в районі Капітолію виконувати вказівки офіцерів.

Корі Волтерс у соцмережах опублікував відео, зняте поблизу будівлі. На ньому чутно сирени та видно машини поліції.

"Страшно. (…) Поліція кричить людям, щоб вони втікали", — поділився Волтерс.

Браян Метцгер також опублікував відео з місця подій, на якому видно приблизно десяток службових машин.

"Людей виводять з офісної будівлі Сенату Рассела на тлі повідомлень про можливу активну стрілянину", — написав він.

Стрільба у будівлі Сенату США: результати перевірки поліції

У Reuters з посиланням на заяву речника Департаменту столичної поліції Вашингтона Г'ю Керью проінформували, що правоохоронці не виявили стрілка на території Капітолію.

Зі слів Керью, дзвінок в 911 міг бути неправдивим. Він завірив, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Фото: Соцмережі Фото: Соцмережі

У ЗМІ зазначили, що у Сенаті США тривали літні канікули, тому більшість законодавців перебували не у Вашингтоні.

Проте на місці була частина персонал, зокрема десятки працівників кав’ярень та кафе, а також охорони та обслуговування будівлі. Окрім того, у Капітолії перебували туристи.

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