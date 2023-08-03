Нарахували 1000 укусів: фермера в Бразилії кілька годин рятували від бджіл, доки не допоміг бджоляр

Точний вид бджіл, які напали на фермера, поки що не встановлено. Відомо, що багато різновидів стають агресивними, коли їх турбують.

Фермера в бразильському штаті Сан-Паулу госпіталізували після того, як його покусали понад тисяча бджіл. 63-річний Луїс Антоніо Павані постраждав під час роботи на своїй фермі на початку поточного тижня. Про це повідомляє бразильське видання Globo.

Спроби порятунку тривали кілька годин, врешті-решт його доправили до лікарні, наразі стан стабілізувався.

Точний вид бджіл, які покусали фермера, поки не встановили, але відомо, що багато видів можуть ставати агресивними, якщо їх спровокувати.

Потерпілому на допомогу прийшов бджоляр, оскільки без допомоги фахівця проведення рятувальної операції виявилося неможливим, пояснив представник місцевої пожежної охорони Джуліано Таварес.

"Він був весь у бджолах, на ньому було близько 10 000 бджіл. Слава богу, він був у свідомості. Приїхав пожежник із ношами, ми встигли покласти його на ноші, і я почав обкурювати", — розповів бджоляр Лукас Феррейра Кардосо.

Після госпіталізації медики нарахували на тілі понад тисячу укусів.

Місце, де стався напад бджіл

"Бджоли були над ним, бідолаха. Він упав і, на жаль, не міг втікти, — розповів Хосе Карлос Павані, брат потерпілого. — Ми не змогли підібратися... У нього було багато укусів, але йому зробили уколи, і він у лікарні. Почекаємо, все буде добре".

Бджоли рідко нападають на людей, якщо їхній вулик не потривожений. Але у випадку з Луїсом Антоніо залишається незрозумілим, що змусило їх оточити фермера.

Бджолина отрута містить білки, ферменти та пептиди. При потраплянні в організм, отрута вражає імунну систему. У дуже рідкісних випадках один укус бджоли може виявитися смертельним. Хоча для більшості людей один укус, як правило, не несе небезпеки.

За десяти та більше укусів можуть виникнути такі симптоми, як нудота, діарея і блювота.

Нагадаємо, що на жінку напали бджоли-вбивці та вжалили її понад 75 разів.

Також повідомлялося, що дослідникам стало відомо, чому бджоли прикрашають монети з давніх-давен і досі.