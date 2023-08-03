Евакуюють людей: у Підмосков'ї біля АЗС горить склад кисневих акумуляторів (відео)

Пожежі присвоїли другий ранг складності. Попередньо, вогонь охопив 200 квадратних метрів цеху.

У Воскресенському районі Підмосков'я повідомляють про масштабну пожежу. Горить киснево-акумуляторний склад на території колишнього заводу "Червоний будівельник" біля села Ачкасово. Імовірно, перед пожежею очевидці чули вибух. Про це повідомляють у російському медіа Shot.

За попередньою інформацією, вогонь охопив 200 квадратів цеху, де зберігаються кисневі акумулятори. Загалом площа цеху становить 5000 квадратів. Пожежі надано другий ранг небезпеки. Евакуйовано сімох людей. Інформації про постраждалих не надходило.

Що призвело до вибуху, за яким виникла пожежа, і чи була вона, поки що не відомо. Журналісти медіа Mash пишуть, що попереднього вибуху нібито не було.

Нагадаємо, 1 серпня на заводі лічильно-аналітичних машин у Москві прогримів вибух, за яким виникла пожежа. Очевидці повідомляли, що з шостого поверху будівлі заводу підіймався дим. Через пожежу на заводі в Москві евакуювали 40 осіб.

Також повідомлялося, що наприкінці липня в Самарі прогримів вибух на території нафтопереробного заводу. За попередніми даними, ніхто не постраждав. Пізніше з'ясувалося, що саморобний вибуховий пристрій на території Куйбишевського нафтопереробного заводу в Самарі заклав місцевий електрик. Підозрюваного звати Сергій О., йому 42 роки, він народився в українському місті Ізяслав Хмельницької області, але проживав і був зареєстрований у Тюмені.

Фокус писав 28 липня, що в центрі російського Таганрога в Ростовській області прогриміли вибухи. У результаті постраждали п'ятеро людей. Поруч із місцем вибуху видніється воронка розміром п'ять на п'ять метрів. Серед версій того, що сталося, обговорюють від "невідомого снаряда" до ракети або БПЛА.