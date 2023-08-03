Сказав, що псих, залишив рюкзак і щез: у РФ десантник влаштував переполох у "Москва-Сіті"

Російський десантник вирішив "по-особливому" відзначити День ПДВ, вдягнувся у "святкове", озброївся іграшковим пістолетом і вирушив до Московського міжнародного ділового центру.

У Москві на День повітряно-десантних військ затримали десантника. 33-річний житель Красноярська Євген "замінував" вежу "Федерація" в Москва-Сіті. Про це пише російське видання Mash.

Зазначається, що чоловік "при параді" — у блакитному береті, тільнику та шортах десантувався в одне з кафе в вежі ділового центру близько 12 години дня 2 серпня. Там він продемонстрував присутнім пістолет, заявив, що він псих і натякнув, що зараз може бути гучно. Після цього він втік, залишивши свій рюкзак.

Очевидці викликали поліцію. Правоохоронці, які прибули на виклик, обстежили сумку на вибухівку, але нічого підозрілого там не виявили.

Десантник Євген з РФ

Далі вже почали шукати самого десантника і таки знайшли. Виявилося, що "терорист" працює охоронцем у супермаркетів Москві і 2 серпня вирішив влаштувати собі перформанс, який запам'ятається на все життя. До того ж він ніколи не служив у повітряно-десантних військах, а пістолет був іграшковим. Псевдодесантника затримали.

Нагадаємо, що у Бурятії через вівцю у вишиванці, яка співала українську народну пісню "Несе Галя воду", евакуювали магазин.

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