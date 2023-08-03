"Може зрости до 10 тисяч": Науседа назвав кількість найманців ПВК "Вагнер" у Білорусі

Президент Литви наголосив, що провокації з боку найманців будуть розглядатися як дії Росії.

Частина найманців так званої ПВК Вагнер" зайняла позиції у Гродненській області у Білорусі. Їхня кількість вже становить 4 тисячі осіб. Про це заявив 3 серпня президент Литви Гітанас Науседа, повідомляє LRT.

Він зазначив, що наявність озброєних підрозділів підвищує ризик провокацій на польських чи литовських кордонах. З його слів, кількість "вагнерівців" на території Білорусі може зрости до 10 тисяч.

Науседа наголосив на тому, що Литва має намір вжити заходів для посилення кордону. Підкріплення з боку армії також прибути у відповідні локації.

"Кількість бойовиків Вагнера, які дислокуються на території Білорусі, вже перевищує 4 тисячі", – повідомив литовський політик.

Він наголосив, що будь-які провокації з боку найманців будуть розглядатися як відповідні дії з боку Росії. На його думку, російський диктатор здатен скористатися присутністю бойовиків "Вагнера" в їхньому безпосередньому сусідстві для можливих провокацій проти країн НАТО.

Гітанас Науседа також зустрівся з прем’єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким у Сувалках, щоб обговорити безпекову ситуацію на кордоні та відповдіні загрози, які створює у Білорусі група "Вагнера". Обидві країни спільно реагуватимуть на ймовірні провокації та демонструють готовність їм протидіяти.

Нагадаємо, 3 серпня польський генерал пояснив присутність ПВК "Вагнер" у Білорусі. "Вагнерівці" здатні проникати на територію Польщі, але це не та агресія, якої варто побоюватися офіційній Варшаві. На його думку, "у руках росіян вони є чудовим інструментом інформаційного тиску, шантажу і залякування".