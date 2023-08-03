Без віз: 10 000 українських біженців можуть видворити з Великої Британії, — ЗМІ

За словами колишнього міністра юстиції Роберта Бакленда, потрібно розробити законодавче рішення, за якого українці у Великій Британії матимуть "більш постійний статус". Але без надання повноцінного громадянства Великої Британії.

Понад 10 000 українських біженців, які переїхали на британські острови з початком повномасштабної війни, можливо, доведеться повернутися додому після закінчення терміну дії віз. Про це повідомляє The Daily Mail.

Британські консерватори заявили, що біженцям з України необхідно терміново повідомити щодо того, що станеться, коли їхні візи закінчаться.

У парламентаріїв викликає стурбованість щодо браку інформування стосовно того, що станеться з людьми, які приїхали до Великої Британії, після закінчення трьох років, протягом яких діють візи для біженців з України.

Роберт Бакленд, колишній міністр юстиції при прем'єрі Борисі Джонсоні, сказав, що міністрам слід розглянути питання про надання українцям більш постійного статусу.

Українські біженці у Великій Британії

За його словами, це може бути рішення, за якого іммігранти почуватимуться "впевненіше", але без надання повноцінного громадянства Великої Британії.

Він додав, що хотів би, щоб підготовку такого рішення провели у 2023 році та забезпечили якомога більшу "стабільність і впевненість" для біженців, їхніх роботодавців і громад, у яких вони живуть.

Представник консерваторів Боб Сілі, співголова всепартійної парламентської групи по Україні, відзначив роботу уряду в плані підтримки українських сімей. Але він також підкреслив, що щодо подальшої допомоги українцям у Великій Британії потрібно внести ясність.

"У декого з них діти в школі, і ми повинні дозволити їм складати плани на майбутнє", — пояснив він.

Програми допомоги українцям у Великій Британії

З'явилися такі програми, як Homes for Ukraine і Ukraine Family Scheme, кожна з яких дає змогу перебувати у Великій Британії до трьох років.

Програма Ukraine Family Scheme дає можливість громадянам України возз'єднатися з іншими родичами, які вже живуть у Великій Британії.

Homes for Ukraine дозволяє громадянам України та їхнім родичам приїхати до країни, якщо є спонсор, який надає житло.

За цими програмами в країну в'їхало понад 182 100 українців. Homes for Ukraine дала змогу 124 000 українців переїхати до Великої Британії, і майже половина працездатних переселенців уже знайшли роботу і житло.

Нагадаємо, що Амстердам і Утрехт стали головними "українськими" містами в Нідерландах, але 98% місць для біженців тут уже зайняті. Тому до січня 2024 року влада планує виділити українцям ще 90 000 нових місць проживання.

Також повідомлялося, що через помилку в Канадській візі українка застрягла в Польщі та не може повернутися ні в Канаду, ні в Україну.