Включав сирени та гімн РФ: у Чехії звільнили офіціанта за ставлення до українок

У ресторані заявили, що не поділяють політичних поглядів своїх співробітників, а також зазначили, що ініціатор "інциденту" з українками більше в них не працює.

У Чехії офіціант ресторану увімкнув у закладі гімн Російської Федерації та сирену в присутності дівчат з України. Про це 3 серпня повідомила одна з українок Олеся Кошілко в ТікТок.

За словами дівчини, вона разом із подругою відвідала заклад CottonClub Brandýs у чеському місті Брандіс-над-Лабем-Стара-Болеслав, де на прохання сказати пароль від Wi-Fi офіціант посміявся і заявив, що "інтернет тільки російський".

Олеся припустила, що співробітник закладу почув український акцент, проте не звернула особливої уваги на його слова. Через кілька хвилин у ресторані почав звучати гімн Росії.

"Ми увійшли всередину і запитали: "Це гімн Росії?", на що нам відповіли "так". Сказавши, що я українка, нам відповіли: "і що?", посміялися і ввімкнули звук сирени", — згадує дівчина.

Реакція керівництва закладу

За добу на сторінці CottonClub Brandýs у Facebook з'явився пост, у якому йдеться про те, що ресторан не згоден із політичними поглядами згаданих співробітників і "відсторонюється від них". У керівництві повідомили, що звільнили ініціатора "вчорашнього інциденту".

"Ми також не згодні з порушенням прав і свобод людини, яке відбувається проти України", — заявили в закладі.

Нагадаємо, 8 червня стало відомо, що в Чехії діти влаштували цькування дівчинці з України та плюнули їй в обличчя. Хтось із дітей назвав її "українська кров", а потім діти почали говорити, що Росія сильніша за Україну.

Президент Чехії Петр Павел 10 червня особисто зустрівся з українською школяркою, яка днями зазнала публічного булінгу. Політик засудив дії чеських школярів і постарався згладити подію своєю особистою підтримкою.