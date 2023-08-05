Включав сирени та гімн РФ: у Чехії звільнили офіціанта за ставлення до українок
У ресторані заявили, що не поділяють політичних поглядів своїх співробітників, а також зазначили, що ініціатор "інциденту" з українками більше в них не працює.
У Чехії офіціант ресторану увімкнув у закладі гімн Російської Федерації та сирену в присутності дівчат з України. Про це 3 серпня повідомила одна з українок Олеся Кошілко в ТікТок.
За словами дівчини, вона разом із подругою відвідала заклад CottonClub Brandýs у чеському місті Брандіс-над-Лабем-Стара-Болеслав, де на прохання сказати пароль від Wi-Fi офіціант посміявся і заявив, що "інтернет тільки російський".
Олеся припустила, що співробітник закладу почув український акцент, проте не звернула особливої уваги на його слова. Через кілька хвилин у ресторані почав звучати гімн Росії.
"Ми увійшли всередину і запитали: "Це гімн Росії?", на що нам відповіли "так". Сказавши, що я українка, нам відповіли: "і що?", посміялися і ввімкнули звук сирени", — згадує дівчина.
Реакція керівництва закладу
За добу на сторінці CottonClub Brandýs у Facebook з'явився пост, у якому йдеться про те, що ресторан не згоден із політичними поглядами згаданих співробітників і "відсторонюється від них". У керівництві повідомили, що звільнили ініціатора "вчорашнього інциденту".
"Ми також не згодні з порушенням прав і свобод людини, яке відбувається проти України", — заявили в закладі.
Нагадаємо, 8 червня стало відомо, що в Чехії діти влаштували цькування дівчинці з України та плюнули їй в обличчя. Хтось із дітей назвав її "українська кров", а потім діти почали говорити, що Росія сильніша за Україну.
Президент Чехії Петр Павел 10 червня особисто зустрівся з українською школяркою, яка днями зазнала публічного булінгу. Політик засудив дії чеських школярів і постарався згладити подію своєю особистою підтримкою.