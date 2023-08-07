Забили до смерті: у Росії знайшли тіла двох колишніх "вагнерівців" (фото)

Тіла російських найманців знайшли на березі річки в райні Туапсе, і зараз правоохоронці шукають трьох підозрюваних у їхньому вбивстві.

У Росії, неподалік від міста Туапсе в Краснодарському краї до смерті побили двох ексвагнерівців. Ще одному вдалося втекти, і він перебуває в лікувальному закладі. Про це пише російське видання Gorod.Che.Ru.

Зазначається, що в Туапсинському районі на березі річки Дедерка знайшли тіла двох чоловіків. За попередніми даними, жертви зазнали травм, несумісних із життям, під час бійки. У їхній смерті підозрюють місцевих жителів.

Одному з "вагнерівців" — 21-річному росіянину, який теж брав участь у бійці, — вдалося втекти. Він і дав свідчення.

За повідомленнями місцевих жителів, убиті раніше проходили службу в ПВК "Вагнер".

Що стало причиною для конфлікту, не повідомляється. У розшук оголошені четверо громадян Росії: Устян Карен, Тулумджян Вартан, Екзарян Альберт, Туркменян Артем.

"Чергові учасники "СВО", забиті мігрантами. Що роблять у Туапсе ці вірмени, чому вони сколотили банду й чому в них російські паспорти — ось це важливі питання", — цікавиться у своєму матеріалі видання країни, яка нібито бореться з нацизмом в Україні.

Нагадаємо, що в Карелії у РФ заарештували екснайманця ПВК "Вагнер" Ігоря Софонова після звинувачень у вбивстві шістьох людей. "Вагнерівець" із поплічником напали на жителів двох будинків. У першому вбили батька та сина, а в другому — трьох чоловіків і жінку. Зловмисники спробували спалити будинки, щоб замести сліди злочинів.

Раніше повідомлялося, що в соцмережах з’явилося відео вуличної бійки на території РФ, на якому невідомий завдає ударів ногами, викрикуючи гасла, присвячені найманцям ПВК "Вагнер".