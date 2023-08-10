У Еквадорі на очах у потенційних виборців розстріляли кандидата в президенти (фото, відео)

Фернандо Вільявісенсіо був відомим профспілковим лідером, журналістом-розслідувачем та ініціатором імпічменту чинного президента. Під час замаху, як стверджують ЗМІ, поранення дістали ще 8 осіб.

В Еквадорі під час передвиборчого мітингу було вбито кандидата у президенти, 59-річного Фернандо Вільявісенсіо, повідомляє місцеве видання El Universo.

Політик отримав три поранення в голову, коли сідав у своє авто після політичного мітингу, який відбувся в Колізеї коледжу Андерсон у Кіто.

Інцидент стався близько 18:20. Свідки зазначили, що пролунали постріли, і вони побачили, як Віллавісенсіо впав важко поранений на землю. Його ушпиталили до однієї з місцевих лікарень, де він помер.

Вбитий кандидат в президенти Фернандо Вільявісенсіо Фото: API

Загальна кількість поранених зараз невідома, але джерела, близькі до кандидата, повідомили, що їх буде близько восьми, з яких семеро потрапили до того ж самого медзакладу.

Нацполіція провела операцію зі встановлення винних у події — вулиці біля коледжу перекрили. За попередніми даними, тих, хто стріляв у політика, було троє. Поліція продовжує пошук третього злочинця.

Кандидат у президенти був відомий, як профспілковий лідер, журналіст-розслідувач та депутат. Він був незалежним депутатом і не приєднався до жодної з фракцій. Вільявісенсіо виявляв та викривав корупцію, зокрема, в урядах експрезидента Еквадора Рафаеля Корреа.

Вбитий кандидат був ініціатором процесу імпічменту чинного президента.

Вибори президента, віцепрезидента та депутатів в Еквадорі призначені на 20 серпня. Участь у виборчій кампанії беруть 8 кандидатів. Згідно з опитуваннями, Фернандо Віллавісенсіо посідав друге місце. У президентській гонці лідирує людина з оточення експрезидента — Луїза Гонсалес.

Нагадаємо, що у РФ застрелили військкома Ржицького, який раніше керував підводним човном. Він був на пробіжкці, коли кілер чотири рази вистрелив в груди та спину росіянину. Жертва загинула на місці.

Також раніше у Росії застрелили "вагнерівця", який святкував повернення з війни. Окупант святкував повернення із приятелем. Під час застілля між чоловіками виникла сварка, товариш вихопив рушницю та вистрілив у окупанта.