"Можете не повернутися звідти": на кордоні Литви та Білорусі з'явилися попереджувальні знаки

За повідомленням МЗС Литовської Республіки, уряд настійно не рекомендує громадянам їздити в Білорусь, оскільки вони можуть стати потенційною мішенню білоруських спецслужб.

У Литві на прикордонному пункті Мядінінкай 9 серпня відбулася пресконференція віце-міністра закордонних справ Литви Мантаса Адоменаса, віце-міністра внутрішніх справ Арнольдоса Абрамавічюса, під час якої представили встановлені на прикордонних пунктах стенди, що нагадують громадянам Литви про рекомендацію не виїжджати до Білорусі, не ризикувати своєю безпекою, повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ Литовської Республіки.

"Не ризикуйте своєю безпекою — не їздіть до Білорусі. Ви можете не повернутися звідти", — свідчить попередження англійською та литовською мовами, написане на щитах. У такий спосіб політики вирішили нагадати, що уряд Литви настійно не рекомендує своїм громадянам їздити в цю країну.

За повідомленням МЗС Литви, громадяни Литви можуть бути незаконно затримані після пред'явлення їм сфабрикованих звинувачень. Громадян Литви, які виїжджають, допитують на прикордонних пунктах, використовуючи шантаж і психологічний тиск, примушують до співпраці. Під час допитів на кордоні у мандрівників вилучають смарт-пристрої — перевіряють телефони, комп'ютери, контакти, листування та іншу інформацію, яку надалі можна використати не тільки проти них самих, а й проти членів їхніх родин, родичів і знайомих.

"Підвищення агресивності мінського режиму сприяло дестабілізації регіональної безпеки, зростанню напруженості на кордоні з членами НАТО, зокрема з Литвою, і збільшенню ризику того, що кожен громадянин Литви може стати потенційною мішенню білоруських структур безпеки", — заявив віце-міністр закордонних справ Адоменас.

Нагадаємо, 5 серпня повідомлялося, що Литва оголосила про новий пакет військової допомоги Україні. У литовському Міноборони заявили, що нададуть захисникам ЗРК і військове обладнання. Також країна допомагає з лікуванням і реабілітацією українських бійців.

Раніше, 4 серпня, стало відомо, що Литва скасувала посвідку на проживання для 1000 росіян і білорусів. Литовська влада запропонувала росіянам і білорусам відповісти на низку запитань і з'ясувати їхнє ставлення до війни в Україні, статусу Кримського півострова та інших окупованих територій.