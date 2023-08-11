Влада КНДР наказала людям рятувати портрети Кім Чен Ина під час шторму

Офіційний Пхеньян дбає про імідж та авторитет диктатора, тож північнокорейські газети випустили пам'ятку, в якій цивільних закликають убезпечити світлини глави держави, поки в регіоні панує негода.

На Північну Корею обрушився тропічний шторм "Ханун" і місцева влада підготувала заздалегідь спеціальні рекомендації для жителів. Пов'язані вони далеко не з їхньою безпекою. Про це пише видання CNA 10 серпня.

За інформацією журналістів, в офіційній газеті країни з'явилося розпорядження — під час негоди особливу увагу приділити портретам сім'ї Кім Чен Ина, які є в кожній оселі. У такий спосіб Пхеньян намагається піклуватися про імідж та авторитет свого правителя.

Спочатку шторм накрив територію Японії, після чого попрямував у бік Корейського півострова. На ізольовану країну це має великий вплив. Всьому виною слабка інфраструктура, а масове вирубування лісів і зовсім зробило КНДР вразливою до повеней.

Під час рекомендацій для місцевих жителів, особливу увагу було приділено безпеці. Але не їхніх життів, а портретів родини Кім Чен Ина. Також люди були зобов'язані зберегти статуї, мозаїки, фрески та інші пам'ятники, які були зроблені на честь правителя.

До речі, в Північній Кореї вельми чутливо ставляться до всього, що пов'язано з їхніми лідерами. Приміром, портрети батька і діда нинішнього лідера Кім Чен Ина повсюдно прикрашають кожну будівлю і офіс у країні.

Чи існували покарання за непослух і чи фіксувалися випадки, коли символіку не вдалося зберегти — невідомо.

Нагадаємо, 15 червня повідомлялося, що жителі Північної Кореї в таємниці від влади розповіли про голод. Журналісти записали дуже рідкісні свідчення жителів однієї з найбільш закритих країн світу. Через заборону на імпорт усе йде до повторення голоду кінця 90-х, коли в Північній Кореї загинули 3 млн осіб.