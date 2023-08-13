Епіцентр був на глибині 5 км: у КНДР поруч із військовим полігоном сталися два землетруси (карта)

Відомо, що перший землетрус стався о 3 годині ночі, а другий — майже о 8 ранку. Обидва катаклізми були невеликої сили. Інформації про будь-які руйнування поки що немає.

У неділю, 13 серпня, поруч із ядерним полігоном у Північній Кореї сталися два невеликі природні землетруси, які стали останніми в серії природних землетрусів, що сталися в регіоні за останні місяці. Про це повідомляє державне метеорологічне агентство Південної Кореї, пише Yonhap.

Перший землетрус магнітудою 2,7 стався приблизно за 40 км на північний захід від Кільджу, провінція Північний Хамген, о 3:13 ранку, а другий землетрус магнітудою 2,3 стався за 42 км на північний захід від Кільджу о 7:55 ранку, повідомляють у Метеорологічному управлінні.

Епіцентр першого землетрусу знаходився на 41,3 градуса північної широти та 129,19 градуса східної довготи на глибині 15 км, а епіцентр другого землетрусу знаходився на 41,31 градуса північної широти і 129,16 градуса східної довготи на глибині 5 км, повідомляють у Сеулі.

Нагадаємо, у Кільджу розташований ядерний полігон Пунг'єрі, де Північна Корея провела всі шість своїх ядерних випробувань. Про руйнування на полігоні не повідомляють. Але навіть якщо вони й були, то в КНДР про них скоріше за все промовчали.

Кільджу в КНДР знаходиться досить близько від російського Владивостока Фото: Скриншот

Тільки у 2022 році в цьому районі сталося вісім природних землетрусів.

Цікаво, але на сайті Євро-середземноморського сейсмологічного центру згадки про землетруси в КНДР — немає. За їхніми даними, близько третьої години ночі були підземні поштовхи в Чилі, Аргентині та в Індії, а близько сьомої години — на Філіппінах, знову в Індії та в Мексиці.

Минулого року КНДР працювала над відновленням деяких тунелів на полігоні Пунг'єрі, які були закриті у 2018 році. Тоді режим Північної Кореї оголосив про припинення ядерних випробувань і випробувань міжконтинентальних балістичних ракет.

Пізніше Кім Чен Ин заявив, що ядерні випробування буде відновлено.

А кількома днями раніше керівник Корейської Народно-Демократичної Республіки Кім Чен Ин звільнив головнокомандувача армії країни і закликав до додаткової підготовки до можливої війни.

Кім Чен Ин велів розширити виробництво озброєнь, закликав виробляти більше ракетних двигунів, артилерії та іншої зброї.

Північнокорейський диктатор також звернувся до військовослужбовців із закликом провести навчання, задіявши в них новітні види військової техніки, щоб підтримувати бойову готовність армії.