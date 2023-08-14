"Прошу вибачення у всіх": заступник голови МЗС Литви подав у відставку через п'яне водіння

Мантас Адоменас повідомив, що шкодує про скоєне і просить вибачення у всіх, чию довіру він не виправдав. За водіння в стані алкогольного сп'яніння йому загрожує штраф від 800 до 1100 євро.

У Литві заступник міністра закордонних справ Мантас Адоменас оголосив про відставку після того, як його спіймали за кермом у стані алкогольного сп'яніння, повідомляє LRT.

Сам чиновник стверджує, що в його крові було виявлено 0,62 проміле алкоголю.

Після інциденту він оприлюднив у Facebook заяву, в якій зазначив, що шкодує про скоєне і просить вибачення.

"Я зробив величезну і непрощенну помилку, перебуваючи п'яним за кермом. Ось чому я йду з посади заступника міністра закордонних справ. Після вчорашньої посиденьки з друзями, яка тривала до пізньої ночі, проспала сім годин, подумав, що буду тверезим, і проїхав три кілометри від містечка в Молитайському районі, щоб скупатися в озері. Виявилося, що я був не правий — на зворотному шляху мене перевірили поліцейські і виявили 0,62 проміле алкоголю. Це все моя вина. Мені дуже шкода. Не намагаюся виправдовуватися. Прошу вибачення у всіх, чию довіру я розчарував своїм вчинком", — написав чиновник.

За водіння в стані алкогольного сп'яніння Адоменасу загрожує штраф від 800 до 1100 євро. Також Адоменас оголосив про намір піти у відставку.

За словами журналістів, міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс і прем'єр-міністр Інгріда Шимоніте заявили, що схвалюють його рішення.

Нагадаємо, 10 серпня повідомлялося, що на кордоні Литви та Білорусі з'явилися попереджувальні знаки. За повідомленням МЗС Литовської Республіки, уряд настійно не рекомендує громадянам їздити в Білорусь, оскільки вони можуть стати потенційною мішенню білоруських спецслужб.

Раніше, 5 серпня, Литва оголосила новий пакет військової допомоги Україні. У литовському Міноборони заявили, що нададуть захисникам ЗРК і військове обладнання. Також країна допомагає з лікуванням і реабілітацією українських бійців.