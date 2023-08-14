"Водна бійка": один росіянин ледь не втопив іншого посеред затопленого Уссурійська (відео)

Дискусія двох чоловіків посеред затопленої вулиці переросла в удари руками. Поки очевидці мовчки знімали подію, один з опонентів опинився повністю під водою.

В місті Уссурійськ на території РФ прорвало дамбу, зведену для стримування паводків. Однак замість допомоги іншим людям місцеві влаштували бійку посеред затопленої вулиці. Відповідними кадрами поділились 13 серпня у медіа RT.

"В Уссурійську через паводок навіть бійки стали водними. Відео публікують у місцевих групах", — написали журналісти.

На оприлюднених кадрах можна побачити, як двоє чоловіків починають сперечатись, стоячи по шию у воді посеред міської вулиці. Забувши про аргументи, один з опонентів починає завдавати ударів руками, після чого починається бійка.

Варто зазначити, що очевидці події за кадром тільки спостерігають та закликають знімати момент. Реакція росіян змінюється лише після того, як один з опонентів опиняється повністю під водою, ризикуючи втонути посеред Уссурійська. Тоді свідки починають кричати та просити чоловіків вийти з води.

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