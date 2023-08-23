"Вшанувати дух моєї землі": засновник космічної компанії відправить прапор України на Місяць

Відомо, що прапор та мапу України на Місяць на ракеті Vulcan Centaur під час британсько-української місії. Спочатку місію запланували на 2022 рік, однак її прийшлося перенести на четвертий квартал 2023-го.

У День Державного прапора України, 23 серпня, засновник космічної компанії Spacebit, українець Павло Танасюк заявив, що відправить на Місяць прапор України та карту, повідомляє Укрінформ.

Спочатку ця місія була запланована на 2022 рік, але її перенесли на четвертий квартал 2023 року через підготовчі роботи United Launch Alliance (ULA).

Прапор та мапу України відправлять на Місяць на ракеті Vulcan Centaur під час британсько-української місії.

"Відправляючи прапор та карту України на Місяць, я хочу вшанувати незламний дух моєї рідної землі. Ця місія, як i прапор – символ віри українського народу у своє майбутнє, незалежно від зовнішніх викликів", – сказав Танасюк.

Зазначається, що виробництво пластини, де розташовані прапор та мапа України, було здійснено одним із заводів Укроборонпрому. Вона зроблена з алюмінію та покрита золотом, прапор розфарбований фарбами на основі титану. За технологією виготовлення прапор та мапу України можна порівняти з золотою пластиною "Вояджера".

Що відомо про компанію Spacebit

Spacebit — приватна британсько-українська компанія, яка розробляє технологію космічної робототехніки для місячних та планетарних місій. Була заснована у 2014 році українцем Павлом Танасюком та фінансується особисто ним разом із кількома іншими приватними інвесторами. Офіси компанії знаходяться в декількох країнах: Україні, Великобританії, США, Японії та Люксембурзі.

Нагадаємо, 23 серпня Зеленський привітав українців із Днем прапора. У Києві підняли стяг, який був встановлений на позиціях військових від Чернігова до Одеси, по всій лінії захисту України.

Також Фокус писав про День Державного прапора України, історію свята та цікаві факти. Офіційно свято було встановлено указом Президента Леоніда Кучми "Про День Державного прапора України" від 23 серпня 2004 року.