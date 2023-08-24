"У нас свій шлях": Абхазія назвала брехнею заяви Медведєва про бажання увійти до складу РФ

У Радбезі самопроголошеної республіки заявили, що політичні сили Абхазії "виступають за близькі та союзницькі відносини з Росією", але не за те, щоб стати одним із її суб'єктів.

Абхазія не розглядає варіант входження до складу Російської Федерації. Про це заявив секретар Ради безпеки республіки Сергій Шамба, передає російське видання ТАСС.

"У нас немає таких політичних сил, які пропонують входження до складу Росії. У нас свій шлях, відмінний від цього. У нас не було таких звернень, і я не бачу жодних політичних сил в Абхазії, які бачили б таку форму взаємовідносин між нашими країнами", — каже Шамба.

За словами чиновника, політичні сили республіки "виступають за близькі та союзницькі відносини з Росією", але не за те, щоб стати одним з її суб'єктів.

22 серпня про можливу анексію Абхазії та Південної Осетії заявив заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв.

"В Абхазії і Південній Осетії ідея приєднання до Росії, як і раніше, популярна. І цілком може бути реалізована, якщо на те виникнуть вагомі причини", — написав Медведєв у статті для "АиФ".

На його думку, для Заходу такий поворот подій став би "черговим ганебним фіаско і ще одним символом катастрофічної втрати впливу".

Нагадаємо, що 8 серпня Медведєв згадав про війну в Грузії 2008 року і пообіцяв "повторити в Україні". Тоді він повідомив, що 15 років тому Захід нібито почав дестабілізувати ситуацію біля російського кордону з Грузією і зараз аналогічний сценарій повторюється в Україні. Колишній очільник Кремля переконаний, що проти Москви почала відкрито воювати вся система НАТО, але жодних доказів не надав.

Також зазначимо, що 20 серпня повідомлялося, що Медведєв вважає, що Захід проситиме про заморожування війни в Україні. Він заявив, що Росія повинна продовжувати війну проти України навіть, якщо на це знадобляться роки або десятиліття.