Лимонна акула, ламантини та кити: названо найкращі знімки океанічних тварин 2023 року (фото)

На кадрах, що беруть участь у конкурсі Oceanographic Magazine, зображений весь спектр життя в океані — від китів і ламантинів до глибоководних тварин.

Приголомшливі фото морського життя китів, ламантинів та акул опинилися в шорт-листі премії за кращу океанську фотографію 2023 року. Знімки опубліковані журналом Oceanographic Magazine.

На цих кадрах зображений весь спектр життя в океані — від китів і ламантинів до глибоководних нирців.

Фото: Сільві Ейєр | Допитливий ламантин і сонячні промені

Фіналістка премії Сільвія Айєр, яка сфотографувала ламантина крупним планом, розповіла, що він наблизився, щоб подивитися на неї, і раптово опинився в ідеальному положенні перед сонячними променями.

Фото: Олі Кларк | Ранкове полювання восьминога

За її словами, є надія, що цей проєкт приверне увагу громадськості до питання захисту цих ссавців.

Фото: Джек Покох | Одна риба поїдає іншу

Переможців конкурсу в таких категоріях, як "Дика природа", "Пригоди" і "Взаємодія з людьми", оголосять у вересні.

Суддя Алекс Мастард сказав, що в заявках представлено справжнє розмаїття фотографій, зроблених у різних водоймах — чи то Північний Льодовитий океан, чи то басейн.

Фото: Ремуна Бека | Вусата акула-нянька

Француз Грег Лекуер отримав нагороду в категорії "найкраще шоу" за знімок чотирьох тюленів-крабоїдів, що граються навколо айсберга, що дрейфує.

Фото& Майкл Халувана | Білий ведмідь на вершині льодовика

"Айсберги — масивні й загадкові місця проживання — динамічні королівства, що підтримують морське життя", — пояснив він, додавши, що під час експедиції на Антарктичний півострів досліджували й документували приховані поверхні айсберга, де оселилися тюлені.

Фото: Морше Лоббера | Дельфіни Фото: Ренні Капацола | Черепахи

Нагадаємо, що вперше за 25 років дослідники помітили біля берегів Тасманії рідкісну рибу з руками.

Також повідомлялося, що в Тихому океані знайшли притулок косаток льодовикового періоду, які оселилися біля Японії ще 20 000 років тому.