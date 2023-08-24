Прем'єр-міністра Британії викрили на брехні з декларацією

Ріші Сунак повинен був задекларувати частку дружини в компанії на звернення парламентського комітету, але зробив помилку, через що ним зацікавився парламентський комітет, який розслідує порушення в деклараціях.

Прем’єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака визнали винним у брехні щодо декларування бізнесу дружини. Про це пише Reuters.

Уповноважений парламенту зі стандартів почав розслідування щодо Сунака у квітні цього року. Приводом стали повідомлення ЗМІ про те, що дружина Сунака Акшата Мурті була акціонером компанії, яка мала отримати вигоду від підтримки сектору догляду за дітьми.

Розслідування стосувалось декларацій Сунака про наявність у його дружини, Акшати Мурті, частки в компанії Koru Kids – агентстві з догляду за дітьми.

Парламентське розслідування встановило, що Сунак повинен був повідомити про пакет акцій, коли його запитував комітет, але британський лідер переплутав правила реєстрації та декларування інтересів.

Комісар Деніел Грінберг, який відповідає за кодекс поведінки Палати громад і розслідує порушення, вважає, що ця помилка сталась ненавмисне: мовляв, Сунак декларував майно як член парламенту, а не уряду – до останніх висувають більш суворі вимоги.

Сам прем’єр у листі до парламентського уповноваженого перепросив за ситуацію, що склалась, та пообіцяв внести необхідні зміни.

Що відомо про родину Ріші Сунака

До призначення на посаду прем’єр-міністр Британії Ріші Сунак і його дружина Акшата Мурті вважались однією з найбагатших сімей Великої Британії. Мурті є донькою індійського мільярдера, засновника ІТ-компанії InfoSys Нараяни Мурті, одного з найвідоміших бізнесменів країни, якого називають індійським Біллом Гейтсом.

Подружжя виховує двох доньок.

Ріші Сунак разом із дружиною володіють компанією Catamaran Ventures, яка інвестує в стартапи мережею тренажерних залів, компанією New&Lingwood, яка продає елітний чоловічий одяг. Акшата Мурті володіє 0,9% акцій Infosys, вартість яких оцінюється приблизно в 700 мільйонів фунтів стерлінгів.

Нагадаємо, що Ріші Сунак з дружиною та доньками відвідав премʼєру "Барбі".

Також раніше повідомлялося, що Ріші Сунак з родиною відвідав парад короля Чарльза ІІІ у червні 2023.