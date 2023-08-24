РФ могла відправити до Лівану 6000 тонн краденого в України зерна: Київ звернувся до Бейрута

Журналісти в матеріалі зазначають, що корабель під сирійським прапором виїхав напередодні з окупованого Криму та зараз проходить через Туреччину. Ліван закликають не приймати це судно.

Російська Федерація могла відправити до Лівану крадені партії української кукурудзи. Київ уже знає про подію та почав діяти. Про це повідомляє агентство Reuters 24 серпня.

У матеріалі зазначається, що посольство України закликало Ліван заборонити сирійському державному судну пришвартовуватися в порту Тріполі. Йдеться про корабель "Фінікія" (Finikia), який пересувається в міжнародних водах під прапором Сирії.

Напередодні судно виїхало з тимчасово окупованого Севастополя та проходить уздовж узбережжя Туреччини поруч із грецьким островом Родос.

Журналісти зазначили, що Київ повідомив владі Бейрута, що на борту корабля зараз лежить 6000 тонн кукурудзи, яку російські військові вкрали зі складів в окупованій частині Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей.

Усе це є порушенням міжнародного права.

Крадіжка українського зерна: реакція Лівану

Міністри Лівану спершу жодним чином не відреагували на прохання журналістів про коментар, однак пізніше міністр економіки все ж заявив, що не отримував офіційної ноти протесту від Києва. Вони були в минулому, але нових звернень не надходило.

Крадіжка українського зерна: реакція України

Українська сторона офіційно ніяк не коментувала постачання краденого зерна до Лівану на момент публікації матеріалу.

Нагадаємо, 23 серпня зазначалося, що, крім крадіжки зерна, противник продовжує його також знищувати. Під час останньої атаки дронами-камікадзе по Ізмаїлу постраждало 13 тисяч тонн зерна, про що повідомив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

20 серпня стало відомо, що Туреччина працює над пропозиціями щодо відновлення "зернової угоди" в її колишньому форматі.

26 липня повідомлялося, що Китай готовий купувати крадене українське зерно за безцінь у Росії. За словами громадського працівника Артура Харитонова, Пекін таким способом керується не тільки власною вигодою, а й діє в інтересах російської економіки.