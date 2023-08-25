Захарова назвала Молдову "придатком київського режиму": у Кишиневі відповіли

У російському МЗС застерегли Молдову від подальшої допомоги Україні, на що в Кишиневі заявили, що продовжать надавати всю можливу підтримку нашій країні.

Офіційний представник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила, що Захід втягує Молдову в конфлікт в Україні і назвала країну "логістичним придатком київського режиму". Про це повідомила пресслужба МЗС РФ.

У своїй заяві Захарова зазначила, що РФ уже неодноразово попереджала офіційний Кишинів про "катастрофічні наслідки подібних кроків", проте молдовська влада продовжує вперто "тягти країну в напрямку прірви, у якій уже опинилася сусідня Україна".

"Фіксуємо послідовне перетворення Молдови на логістичний придаток київського режиму. Кишинів одразу після початку спеціальної військової операції розпочав масштабні поставки на Україну різних товарів — паливно-мастильних матеріалів, медикаментів, продовольства. При цьому не може не викликати занепокоєння інформація про опрацювання питання доставки через територію Молдови вантажів військового призначення", — сказала представниця МЗС країни-агресора.

За її словами, "під наглядом США і EC" і на їхні ж кошти сьогодні ведеться активна робота з удосконалення критично важливої залізничної та автотранспортної інфраструктури Молдови для доставки військових вантажів.

"Хотілося б у зв'язку з цим застерегти офіційний Кишинів від глибшого залучення до процесу "підтримки" України, що не тільки поставить під загрозу стабільність і безпеку в регіоні, а й фактично перетворить Молдову на співучасницю воєнних злочинів київського режиму", — підкреслила Марія Захарова.

Реакція Кишинева

У Міністерстві закордонних справ і євроінтеграції Молдови відреагували на заяву російського МЗС і наголосили, що і далі надаватимуть усю можливу допомогу Україні і в двосторонньому порядку, і в рамках міжнародних організацій.

"Ми засуджуємо неправдиві заяви, зроблені нещодавно представником МЗС Росії. Нейтралітет нашої країни не означає ізоляцію. Влада розвиває партнерські відносини з організаціями та державами для збереження миру і безпеки країни. У цьому сенсі Молдова співпрацює з тими, хто просуває демократичні цінності. З першого дня війни ми рішуче засудили агресію Росії проти України. Ми продовжимо надавати нашим українським друзям усю можливу допомогу і в двосторонньому порядку, і в рамках міжнародних організацій", — ідеться в заяві дипломатів.

Нагадаємо, 21 липня видання Point.md повідомило, що за словами президента Молдови Маї Санду, уряд країни не збирається підтримувати Російську Федерацію лише для того, щоб отримувати відносно дешевий газ для населення.

23 серпня Київ відвідав прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан, який обговорив із главою українського уряду Денисом Шмигалем питання розвитку контролю на спільному кордоні, прогрес у розвитку логістики в умовах блокування Росією "зернового коридору" і співробітництво щодо подальшої європейської інтеграції.