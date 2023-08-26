Історичний рекорд: влада Норвегії хоче надати більше робочих місць українцям

У 2023 році на ринку праці Норвегії очікується поява найбільшої за всю історію країни кількості переселенців з України.

Норвегія активно приймає біженців з України у 2023 році. Згідно з нещодавньою заявою Міністерства праці країни, приблизно 8000 українців пройдуть початкову урядову програму працевлаштування у 2023 році. Щонайменше половина має поступово влаштуватися на оплачувану роботу. Про це йдеться у звіті SchengenVisaInfo.com.

У травні спеціальна робоча група запропонувала кілька способів прискорити адаптацію українських біженців.

"Робота важлива для людини й суспільства — це ключ до інтеграції. Сьогодні в Норвегії існує велика потреба в робочій силі. Співпраця у сфері трудового життя — необхідна умова для працевлаштування більшості українських біженців", — зазначив прем'єр-міністр Йонас Гар Стере.

За словами міністра зайнятості та інклюзивності Марте М'єс Персен, у новому звіті міститься кілька конкретних рекомендацій, що заслуговують на увагу, щодо підвищення ефективності цього процесу.

Міністр Персен також заявив, що деякі з цих пропозицій будуть реалізовані завдяки спільним зусиллям за участю відомства соцзахисту.

Персен каже, що загальна мета полягає в тому, щоб ще більше підвищити рівень інтеграції робочої сили.

Від початку повномасштабної війни в Україні Норвегія була серед країн, які підтримали Україну. Значній кількості біженців надали робочі місця.

Норвегія для українців 2023

У червні 2023 року представники уряду повідомили, що за першу половину поточного року в різних муніципалітетах Норвегії оселилися понад 14 тисяч українців.

З урахуванням цих даних, загальна чисельність українців, які попросили тимчасовий захист у Норвегії, перевищила вже 40 тисяч.

Влада офіційно закликала всі муніципалітети країни брати активну участь і допомогти влаштуватися 38 тисячам українських переселенців цього року.

Більшість українців селяться в таких регіонах Норвегії, як Вікен і Вестланн. Але в мегаполісах, таких як Осло, Берген і Ставангер, скоріш за все, найбільша чисельність прибулих громадян України.

Нагадаємо, що українським біженцям запропонували посвідку на проживання в Новій Зеландії. Влада скасувала вимогу складати тести з англійської або мати в наявності певну суму грошей. Ба більше, для імміграції в Нову Зеландію з України тепер не потрібен "спонсор", який би гарантовано надав житло.

Також повідомлялося, що Польща призупиняє виплати допомоги для тисяч переселенців з України, якщо вони виїжджають за межі країни.