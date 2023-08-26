Інженера, який проводив останній ремонт літака Пригожина, досі допитують

Сергій Китриш перебуває під вартою з того дня, як бізнес-джет Embraer Legacy 600 розбився у Тверській області.

Інженер, який проводив останній ремонт літака глави ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, перебуває на допиті у Слідчому комітеті. Доля ще двох інженерів, які брали участь у монтажі обладнання на борту бізнес-джета Embraer Legacy 600, невідома. Про це повідомляє Telegram-канал ВЧК-ОГПУ.

Нагадаємо, літак Пригожина розбився 23 серпня в Бологівському районі Тверської області РФ. На борту було семеро пасажирів, включно із самим Пригожиним, і три члени екіпажу.

У ЗМІ негайно почали мусуватися версії того, що падіння бізнес-джета Embraer Legacy 600 не було випадковістю. Літаки цієї бразильської компанії вирізняються високою надійністю.

Бортпровідниця Христина Распопова, яка загинула під час авіакатастрофи, раніше повідомила своїм родичам, що напередодні аварії стався дивний ремонт літака.

За кілька годин до вильоту вона розповіла своїм рідним про те, що їхній рейс затримується з незрозумілих причин.

А сьогодні у ЗМІ з'явилася інформація, що 41-річний інженер Сергій Китриш (або Китраш) перебуває на допиті з моменту аварії.

Інженер Сергій Китриш Фото: Соцмережi

"Він постійно працював із літаком Пригожина, і саме він провів останній ремонт із заміни гальма шасі та турбохолодильника", — ідеться в повідомленні.

Правоохоронці працюють на місці аварії літака Пригожина біля села Куженкіно Тверської області Фото: Getty Images

Також стверджується, що за однією з версій, бомбу в літак Пригожина могли підкласти або в ці деталі, або встановити її під час їхньої заміни.

"Китриша незабаром після вибуху взяли під опіку спецслужби і доправили на місце аварії, де він пояснював усе щодо літака слідчому СКР Івану Сибулу. Потім його допитували, і зараз вирішується його доля. Додому його поки що не відпускають. Доля ще двох інженерів, які брали участь у монтажі обладнання, не відома", — стверджується в повідомленні.

Імена двох інших інженерів, які здійснювали монтаж обладнання — Артур Міченков і Олексій Аншуков.

Нагадаємо, бізнес-джет, що розбився, раніше значився в юрисдикції Африки і близько трьох років тому потрапив під санкції. Він був зареєстрований у РФ і належав одній із фірм, афілійованих із Євгеном Пригожиним, експлуатувався компанією "МНТ Аеро", також пов'язаною з Пригожиним. Загалом компанія експлуатувала три бізнес-джети.

З чуток, літак, що розбився, планували виставити на продаж за 5 мільйонів доларів.

І ним нібито зацікавилася 37-річна глава VIP-авіакомпанії Rusjet Олександра Юліна. Вона оглядала Embraer Legacy 600 у московському аеропорту Шереметьєво за кілька годин до його останнього рейсу.

Нагадаємо, раніше Фокус докладно писав про те, хто був на борту літака, що розбився. Практично всі пасажири опинилися в базі "Миротворця".