"За ґратами назавжди": у Британії довічний термін буде обов'язковим для "жахливих" убивць

За словами прем'єр-міністра Ріші Сунака, у такий спосіб убивці, які вчинили страшні злочини, ніколи не зможуть вийти на свободу. Уперше такі вироки будуть за замовчуванням виносити за будь-які вбивства на сексуальному ґрунті.

Британський уряд заявив 26 серпня, що судді будуть зобов'язані накладати обов'язкові "довічні строки" без права дострокового звільнення щодо "найжахливіших" убивць, повідомляє Reuters.

Влада Великої Британії вважає, що ця зміна захистить громадськість від найнебезпечніших правопорушників. Від суддів очікуватимуть, що вони вноситимуть вирок про довічне ув'язнення щодо всіх "найгірших" злочинів, а не лише у виняткових обставинах.

"Постановка керівних принципів винесення вироків на юридичну основу також надасть суддям більшої впевненості у винесенні постанов без ризику оскарження в апеляційних судах. Уперше цей наказ стане вироком за замовчуванням за будь-які вбивства на сексуальному ґрунті", — ідеться в повідомленні.

"Запровадивши обов'язкові довічні покарання для огидних злочинців, які вчинили найжахливіші види вбивств, ми забезпечимо, щоб вони ніколи не залишилися на волі", — заявив прем'єр-міністр Ріші Сунак.

З 1980-х років міністр внутрішніх справ Великої Британії міг вирішувати, як довго ув'язненому, засудженому до довічного ув'язнення, доведеться залишатися під замком, перш ніж його розглядатимуть для умовно-дострокового звільнення.

Нагадаємо, 10 червня повідомлялося, що найбільш "результативний" терорист США Тед Качинський помер у в'язниці. Унабомбер був заарештований 1996 року після майже 20-річної серії вибухів і відбував довічне ув'язнення у в'язниці штату Колорадо.

Раніше, 2021 року у в'язниці Салліван у Фолсбурзі, штат Нью-Йорк, помер Рональд ДеФео, який убив усю свою сім'ю. Рональд убив усю свою сім'ю, сказавши, що йому це наказали зробити "голоси".