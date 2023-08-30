Вибухи на "Північному потоці": ЗМІ назвали Київ головним підозрюваним у диверсії (фото)

На борту яхти "Андромеда", яка нібито причетна до диверсії, німецькі слідчі зафіксували сліди вибухової речовини октоген (HMX).

Україна – головна підозрювана у диверсії на газопроводі "Північний потік". Про це інформує Der Spiegel.

Німецькі слідчі наче не сумніваються у тому, що саме українські військові за підтримки союзники реалізували цей задум. Розслідування визначило, що також були причетні США, Польща та Росія.

Фахівці проаналізували усі можливі версії – від участі військових кораблів до підводних човнів. Представники німецької прокуратури практично з повною впевненістю заявили, що до диверсії причетна яхта "Андромеда", яку орендували 6 вересня портовому німецькому місті Варнемюнде. Судно вирушило до острова Борнхольм.

На борту корабля слідчі зафіксували сліди вибухової речовини октоген (HMX). Цю вибухівку часто використовують під водою. Її фрагменти фахівці виявили на трубах "Північного потоку", пробитих під час саботажу.

У повідомленні йдеться про те, що варшавська туристична агенція Feeria Lwowa оплатила оренду яхти. Її керівником, як свідчить торговий реєстр Польщі, є 54-річна Наталія. Жінка проживає у Києві.

Українець на ім'я Валерій нібито орендував яхту за підробленим молдавським посвідченням особи. Його в розслідуванні назвали кадровим військовим, прикріпленим до 93-ї механізованої бригади ЗСУ. За інформацією Der Spiegel, екіпаж із шести осіб, до якого входили бойові плавці та лікар, діяв безпосередньо за наказом українського головнокомандувача Валерія Залужного.

Вибухи на "Північному потоці": реакція України на звинувачення

Керівник Міноборони Олексій Резніков відреагував на звинувачення у тому, що Україна причетна до вибухів на газопроводі "Північний потік". Він назвав маячнею про те, що Головнокомандувач Валерій Залужний нібито керував операцією українського спецпідрозділу з підриву в Балтійському морі газопроводів Північний потік, пише "Ліга".

Нагадаємо, видання NOS 13 червня повідомило, що в операції на "Північному потоці" нібито брали участь шість військовослужбовців ССО. Під чужими іменами вони орендували човен і за допомогою підводного апарату поринули на дно Балтійського моря.