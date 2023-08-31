У Саудівській Аравії засудили до смертної кари чоловіка за дописи у Twitter (фото)

Чоловіку, за інформацією Human Rights Watch, тільки через рік надали адвоката напередодні судового засідання. У засудженого було лише дев'ять підписників у соцмережі.

Мухаммеда аль Гамді, мешканця Саудівської Аравії, засудили до смертної кари за критику влади в сервісі мікроблогів X (Twitter). Про це повідомляє Human Rights Watch.

У чоловіка було лише дев'ять підписників, але це не завадило розпочати проти нього відповідні дії. У Human Rights Watch заявили, що влада країни повинна скасувати вирок, адже це провокує ескалацією з боку уряду та придушує свободу слова та мирного політичного протесту.

Спеціалізований кримінальний суд та антитерористичний трибунал Саудівської Аравії засудив 54-річного чоловіка за оголошення думок в інтернеті. Вчителя на пенсії звинуватили у тому, що звинувачення аль-Гамді включають змову проти керівництва держави, підрив інституцій та підтримку терористичної ідеології.

Саудівські слідчі під час допиту запитували його щодо політичних поглядів та дописів у соцмережах. У Аль-Гамді не було адвоката майже рік. Він отримав захисника лише безпосередньо напередодні судового засідання.

Фото: Human Rights Watch

Правозахисники заявили, що ця справа свідчить про динаміку інтенсивного придушення критики, опублікованої в соціальних мережах, навіть через облікові записи, у яких незначна кількість фолловерів. Це ознака посилення тиску з боку влади на місцеве населення, яке не погоджується з діями чиновників.

Нагадаємо, у травні у Північній Кореї засудили 2-річного хлопчика та його батьків до довічного позбавлення волі. Малюк і вся його родина опинилися за ґратами у зв'язку з релігійними переконаннями. У звіті Держдепартаменту США йдеться про те, що дворічну дитину відправили до табору після того, як у її батьків-християн знайшли вдома Біблію.