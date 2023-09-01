Брали участь у створенні зброї масового ураження: США ввели нові санкції проти РФ

Обмеження спрямовані проти двох осіб, які безпосередньо підтримували або допомагали отримати прибуток для організацій КНДР, пов'язаних із розробкою ядерної зброї. Під санкції також потрапила компанія, яка належить одному із фігурантів санкційного списку.

Спільно з Південною Кореєю і Японією США застосували санкції щодо трьох осіб — двох фізичних і однієї юридичної, які пов'язані з отриманням прибутку для незаконного розвитку озброєнь масового ураження і балістичних ракет у КНДР. Про це йдеться в заяві Мінфіну США.

У джерелі йдеться про те, що санкції було накладено на двох осіб, які безпосередньо підтримували або надавали допомогу організаціям із КНДР, пов'язаним із розробкою зброї масового ураження, а також на компанію, що належить одній із цих осіб, і яка також брала участь в отриманні прибутку для зазначених організацій.

Згідно із заявою Мінфіну США, санкції запроваджено проти Чон Чин Йона, Сергія Козлова і ТОВ "Інтелект".

Повідомляють, що ці заходи було вжито у відповідь на спробу КНДР запустити розвідувальний супутник на орбіту 23 серпня, що було другою невдалою спробою протягом трьох місяців.

Зазначають, що Чон Чин Йон працював із Сергієм Козловим для координації використання будівельників КНДР у Росії і був директором однієї з компаній Козлова.

При цьому Козлов допомагав Чон Чін Ену в закупівлі предметів, які зазвичай використовуються в суднобудівній промисловості.

Зазначається, що Чон Чин Йон був залучений до координації московського проєкту, пов'язаного з будівництвом, що враховував співпрацю між ТОВ "Інтелект" і Другою академією природничих наук (SANS). За участь або спробу участі в такій діяльності або транзакціях, які суттєво сприяли розповсюдженню зброї масового ураження або засобів її доставки, у 2010 році було запроваджено санкції.

Нагадаємо, що в Пхеньяні визнали, що запустили дві балістичні ракети по "південних гангстерах", тобто Південній Кореї, в рамках імітації ядерного удару під час військових навчань.

Раніше вже повідомлялося, на параді в Північній Кореї був присутній міністр оборони Росії Сергій Шойгу. Йому показали північнокорейський танк M2020, який є сумішшю російської Армати і американського Абрамса.