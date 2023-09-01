"Безвіз" між Росією і Китаєм провалився: Пекін не пускає своїх туристів через кордон

За даними російської "Асоціації туроператорів", тільки з далекосхідних регіонів російські туристи виїжджають до КНР. При цьому в Китаї процеси узгодження відряджання безвізових груп до Росії припинено.

1 серпня 2023 року було оголошено про відновлення групового безвізового обміну між Росією і Китаєм. Однак, до 31 серпня, в'їзд китайських груп у Росію за цією схемою так і не розпочався, і "безвіз" на виїзд працює тільки на Далекому Сході. Про це 1 вересня повідомляє російська "Асоціація туроператорів".

Асоціація зазначає, що перед пандемією коронавірусу, китайські безвізові групи становили більшу частину туристичного потоку з Китаю в Росію. Туроператори і турбізнес сподівалися, що цей процес відновиться і стане зростати. Однак наразі більшість регіонів Росії, включно з Центральною частиною, не включено в систему безвізового обміну з Китаєм.

Єдиним винятком є далекосхідні регіони Росії, де громадяни вже можуть виїжджати в Китай за безвізовими групами. Однак масового потоку китайських туристів до Росії за цією схемою поки що немає.

Причини затримки у відновленні масового туризму з Китаю через безвізовий обмін поки залишаються незрозумілими. З боку Китаю, процеси узгодження відряджання безвізових груп в Росію припинені, і причини цього рішення невідомі.

За даними асоціації, 13 вересня відбудеться захід, організований Національним туристичним офісом Китаю в Москві, присвячений російсько-китайському туризму. На цьому заході очікується обговорення питань, пов'язаних із безвізовими поїздками та акредитацією у візових центрах КНР.

Нагадаємо, 1 вересня глава Кремля Володимир Путін оголосив, що незабаром планує зустрітися з головою Китаю Сі Цзіньпіном. При цьому президент РФ заявив, що його китайський колега називає себе його другом.