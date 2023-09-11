"Боявся поляків та українців": ЗМІ повідомили деталі нападу підлітка на школу під Ростовом

Російський школяр фотографувався у футболці воєнізованого молодіжного руху "Юнармія", яку створив Кремль. Під час затримання підліток волав, що боїться нападу поляків та українців.

Російські громадяни самостійно справились з 15-річним школярем, який напав на вчителів та дітей у школі в Ростовській області. Про надзвичайну подію стало відомо зранку 11 вересня. Губернатор Василь Голубєв стверджував, що нападник — 9-класник з можливим психічним захворюванням. Пізніше ЗМІ розповіли деталі знешкодження нападника.

Подія відбулась у школі хутора Красний Десант за 10 км від Таганрога. Школяра знешкодили батьки та родичі учнів, які перебували на той момент у навчальному закладі, ідеться у повідомленні. Зокрема, на нього кинувся пенсіонер, який привів до школи онуку. Чоловік отримав п'ять ножових поранень і перебуває у важкому стані в лікарні.

Крім пенсіонера, поранено вчительку англійської мови (вона на фото нижче — ред.), а також охоронниця. Також стало відомо, чому на допомогу не прийшли правоохоронці. З'ясувалось, що охоронниця встигла натиснути на тривожну кнопку, зробила це навіть кілька разів, але вона не спрацювала.

Вчителька, поранена під Ростовом Фото: Mash

Напад на школу у Росії: деталі

Напад підлітка стався зранку 11 вересня, вказують росЗМІ. Хлопець намагався пройти в школу, при цьому був у масці, яку відмовився зняти. Після суперечки з присутніми вихопив ніж і почав ним погрожувати.

Нападника — 15-річного Григорія Б. — "скрутили та обеззброїли". Присутні зауважили, що у певний момент у нього почались конвульсії та пішла піна ротом. Припустили, що він може бути хворий на епілепсію.

Пізніше стало відомо про деякі слова нападника, якими він пояснював свої дії. З одного боку, говорив про "поляків та х**лів, які нападають" і тому йому страшно. З іншого боку, казав, що планував покарати вчительку з природознавства, яка ставила йому трійки.

Під час нападу хлопець одягнув золотисту маску. При собі мав кухонний ніж, яким і завдав травм людям, які намагались його зупинити.

Нападник на школу під Ростовим - у футболці "Юнармії" Фото: Baza Нападник на школу під Ростовим - у масці Фото: Baza

Зазначимо, західні ЗМІ проаналізували, як режим президента РФ Володимира Путіна діє на дітей. Зокрема, у 2016 році там створили воєнізовану молодіжну спільноту "Юнармія", яка вчить "правильним меседжам". Серед дітей ведеться антизахідна та антиукраїнська пропаганда, їх вчать стріляти та азам військової справи. Партнери України оголосили санкції проти цієї організації через активну підтримку війни в Україні.

Нагадуємо, Володимир Путін виступив перед школярами на честь 1 вересня. При цьому зробив кілька заяв у своєму стилі: заявив, що Росія — переможниця в усіх війнах. Крім того, розвідка Британії з'ясувала: російських дітей вчитимуть, що українські території — це насправді начебто Росія.