Повінь у Лівії: 3000 загиблих, майже 10 000 людей зникли безвісти (відео)

У Лівії затоплено багато житлових будинків, лікарень і об'єктів інфраструктури. Найсерйозніше постраждало місто Дерна, де зруйновано дві греблі та склалася катастрофічна ситуація.

Кількість зниклих безвісти через повінь у Лівії сягнула майже 10 тисяч осіб. Про це 12 вересня заявив представник Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) Тамер Рамадан, повідомляє Reuters.

"Ми можемо підтвердити з наших незалежних джерел інформації, що кількість зниклих безвісти людей наразі сягає 10 000", — заявив журналістам Тамер Рамадан, глава делегації Міжнародної федерації товариств Червоного Хреста й Червоного Півмісяця (МФКК).

Тільки в місті Дерна вже виявлено щонайменше 1000 тіл, і офіційні особи очікували, що кількість загиблих буде набагато вищою після того, як шторм "Даніель" пронісся по країні.

Журналіст видання дорогою до Дерни, прибережного міста з населенням близько 125 000 жителів, бачив перевернуті автомобілі на узбіччях доріг, повалені дерева та затоплені будинки.

"Я повернувся з Дерни. Це дуже катастрофічно. Тіла лежать усюди — у морі, у долинах, під будівлями", — розповів міністр цивільної авіації та член комітету з надзвичайних ситуацій в адміністрації Хішем Абу Чкіуат.

"Кількість тіл, виявлених у Дерні, становить понад 1000, — сказав він. — Я не перебільшую, коли кажу, що 25% міста зникло. Багато, багато будівель завалилися".

Що сталося в Лівії

Циклон "Даніель" обрушився на північний схід Лівії 10 вересня та приніс у розташовані на узбережжі Середземного моря міста штормовий вітер і зливи з грозами. Затоплено багато житлових будинків, лікарень і об'єктів інфраструктури. Найсерйозніше постраждало місто Дерна, де зруйновано дві греблі та складається катастрофічна ситуація.

Згідно з останніми даними лівійського міністерства охорони здоров'я, кількість загиблих унаслідок злив і повені, що обрушилися на північно-східні райони Лівії, сягнула 3 тис.

Лівія політично розділена на Схід і Захід, а державні служби занепали після повстання 2011 року, яке спровокувало роки конфлікту.

Міжнародно визнаний уряд у Тріполі не контролює східні райони, але спрямував допомогу в Дерну, до того ж принаймні один рейс із гуманітарною допомогою вилетів із західного міста Місурата у вівторок. Інші країни, зокрема США, також заявили, що нададуть допомогу.

Нагадаємо, що 8 вересня землетрус магнітудою 6,8 стався та виявився найбільшим у Марокко за більш ніж шість десятиліть. Епіцентр лиха було зафіксовано під віддаленим скупченням гірських сіл за 45 миль на південь від Марракеша, але землетрус уразив інфраструктуру аж до північного узбережжя країни.