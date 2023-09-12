Європарламент ухвалив закон, який стимулює оборонні закупівлі для України та Молдови

Депутати ЄП проголосували за зміцнення оборонної промисловості Євросоюзу шляхом здійснення спільних закупівель. Цей фінансово-правовий інструмент дасть змогу розширити підтримку України та Молдови.

Щоб отримати фінансування ЄС у рамках Закону про загальні закупівлі (EDIRPA), у консорціумі має бути щонайменше три держави-члени Євросоюзу, повідомляють на офіційному сайті Європарламенту. ЄС фінансуватиме закупівлі до 15% або 20%, якщо в них братимуть участь малий і середній бізнес або компанії із середньою капіталізацією. Вартість компонентів, які походять з ЄС або асоційованих країн, не має бути нижчою за 65% від розрахункової вартості кінцевого продукту. Передбачається, що виділений на зміцнення оборонного потенціалу бюджет до кінця 2025 року становитиме 300 мільйонів євро.

"Сьогоднішнє голосування знаменує собою історичний момент для оборони ЄС, оскільки він створює перший інструмент ЄС для спільних закупівель країн-членів. Це допоможе їм поповнити свої запаси, підвищити оперативну сумісність наших збройних сил, зміцнити нашу промисловість і сприяти нашій непохитній підтримці України. Однак, зіткнувшись з історичною кризою, EDIRPA може стати лише відправною точкою для набагато амбітнішої спільної програми оборони", — заявив після голосування співдоповідач комітету у закордонних справах Майкл Галер (ЄНП, Німеччина).

Фінансовий внесок ЄС у кожну операцію буде обмежений 15% розрахункової вартості загального контракту про закупівлі на консорціум. Цю стелю може бути підвищено до 20%, якщо одержувачами додаткових обсягів оборонної продукції є Україна або Молдова, або якщо щонайменше 15% розрахункової вартості загального контракту про закупівлі буде виділено підприємствам малого та середнього бізнесу або компаніям із середньою капіталізацією (із середнім капіталом).

"Ми досягли розумного компромісу, який зробить EDIRPA доповненням до іншого нормативного акта, важливого для оборонного сектору: Закону про підтримку виробництва боєприпасів. Нам вдалося відстояти пріоритети парламенту, зокрема щодо проєктів, які підтримають Україну або Молдову. Найголовніше, що активізуючи спільні закупівлі військової техніки, EDIRPA допоможе зміцнити обороноздатність держав-членів", — заявив співдоповідач комітету з питань промисловості, досліджень та енергетики Здзіслав Краснодембський (ЄКП, Польща).

Закон ухвалили 530 голосами проти 66, 32 депутати утрималися. Тепер для того, аби стати законом, потрібне офіційне схвалення Ради Європи. При цьому євродепутати зазначають, що російська агресія проти України наголосила на необхідності адаптації європейської оборонно-промислової і технологічної бази (EDTIB) до структурних змін.

Нагадаємо, що навесні 2023 року Євросоюз вирішив витратити 1 мільярд євро на спільні закупівлі боєприпасів для України та поповнення власних запасів, а в середині літа прискорив процедуру виділення коштів на боєприпаси для України.

Крім того, Фокус писав, що євродепутати закликали НАТО якнайшвидше прийняти Україну в альянс відразу після закінчення війни.