Ситуація катастрофічна: в Лівії внаслідок повені загинули 6 тисяч людей і 10 тисяч зникли (відео)

Місцеві мешканці разом із рятувальниками розбирають завали та шукають вцілілих людей. Влада визнала, що була не готова до такої катастрофи і закликала світ допомогти у ліквідації наслідків.

Місто Дерна у Лівії стало привидом через затоплення внаслідок негоди та пориву дамби. Велика вода вбила щонайменше 6 тисяч людей, а зниклими безвісти вважаються понад 10 тисяч. Про це пише лівійське видання Аlhadath.

Шторм Даніель пронісся Середземним морем у неділю 10 вересня. Він заболотив дороги та зруйнував будинки в Дерні, а також зруйнував інші поселення вздовж узбережжя, включаючи друге за величиною місто Лівії – Бенгазі.

На сході Лівії зафіксували паводки, в Ель-Байду та Дерні закрили аеропорти та морські порти. Міста Суса та Дерна визнали зонами стихійного лиха. Пізніше повінь набрала масштабів і зруйнувала цілі регіони.

Жертвами стихії стали понад 6 тисяч осіб. Влада побоюється, що кількість загиблих може збільшитися збільшиться вдвічі.

"МОЗ Лівії очікує, що кількість жертв стихійного лиха на сході зросте до 10 тисяч. Ситуація у місті Дерна стає дедалі трагічнішою. Остаточної статистики за кількістю жертв немає", — сказав глава міністерства Осман Абдель Джаліль.

Він додав, що ситуація в Дерні катастрофічна, тіла загиблих лежать просто на вулиці. рятувальники та місцеві жителі обстежують місця затоплень, сподіваючись знайти постраждалих.

Червоний Хрест заявив, що кількість зниклих безвісти внаслідок повені в Лівії сягнула 10 тис. осіб. Представник організації звернувся до країн із проханням про допомогу.

"Ми потребуємо будь-якої міжнародної співпраці. У нас понад дев'ять тисяч повідомлень про зниклих безвісти. Необхідні масштабніші пошукові операції", — передав він.

Місцева влада також вивчає, чому не могла передбачити такого страшного розвитку подій.

"Погодні умови не були вивчені належним чином, рівні морської води та опадів (не були вивчені), швидкості вітру, не було евакуації сімей, які могли опинитися на шляху шторму та долинах. Лівія не була готова до подібної катастрофи. Вона ніколи раніше не була свідком катастрофи такого рівня. Ми визнаємо, що були недоліки, навіть незважаючи на те, що це вперше, коли ми стикаємося з катастрофою такого рівня", — зізнався голова лівійського управління з надзвичайних ситуацій та швидкої допомоги Усама Алі.

Нагадаємо, що у Лівії затоплено багато житлових будинків, лікарень і об'єктів інфраструктури. Найсерйозніше постраждало місто Дерна, де зруйновано дві греблі та склалася катастрофічна ситуація.

Раніше повідомлялося, що 8 вересня у Марокко стався землетрус магнітудою 6,8 . Він виявився найбільшим у Марокко за більш ніж шість десятиліть.