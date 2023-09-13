"Ніхто на нас не нападає": прем'єр Румунії закликав заспокоїти населення після падіння БПЛА

За словами прем'єра Марчела Чолаку, падіння уламків російських дронів на території Румунії не свідчить про напад, це була просто випадковість.

Прем'єр-міністр Республіки Румунія Марчел Чолаку 13 вересня у зв'язку з падінням уламків російських БпЛА на території Румунії закликав заспокоїти населення і наголосив, що на його країну не здійснюють нападу, небезпеки немає і ситуація перебуває під контролем, повідомляє Digi24.

"Ніхто на нас не нападає, добрі люди. Давайте заспокоїмо населення, тому що ми всі божеволіємо", — сказав Чолаку.

За його словами, не йдеться про напад на Румунію і ситуація перебуває під контролем. Держава реагує на ситуацію і не слід лякатися повідомлень "Ро-Тривога", які отримують люди на окремих територіях.

"Ніщо не вийшло з-під контролю. По-друге, це було оперативне втручання на прохання громадян, які проживають у цьому районі. Жодної небезпеки немає, але вжиття державою певних заходів — це нормально. Це тимчасове втручання, все буде дуже добре проаналізовано, і у військовій сфері також буде дуже швидка реакція на такі райони. Це все була випадковість, були якісь залишки дронів, які перетнули Дунай, не йдеться про напад на Румунію. По всій області оголошено Ро-тривога, телефони працюють, покриття у них більше", — заявив прем'єр.

Політик переконаний, що на Румунію ніхто не нападе, а будівництво притулків у прикордонному з Україною районі необхідне для того, щоб люди, які проживають там, почувалися в безпеці.

"На нас ніхто не нападав і ніхто на нас не нападає. Деякі останки вистрибнули з дрона, збитого українською армією. У нього не було вибухівки, у нього не було нічого, що могло б завдати шкоди громадянам, але це нормально, і як прем'єр-міністр я маю провести перемовини з Раедом Арафатом, з міністром оборони, з командувачем армією, щоб вжити заходів, усіх гарантій", — заявив прем'єр-міністр.

Навіщо Румунія будує притулки на кордоні з Україною

Прем'єр-міністр Марчел Чолаку заявив, що ситуація в прикордонному районі з Україною перебуває під контролем, і тому ми повинні підготуватися так, щоб не було ніякої небезпеки. Він уточнив, що притулки, встановлені в Плауру, не дуже привабливі, але йдеться про "швидке втручання".

"У цьому районі немає бомбосховищ. Є багато речей, про які я ще не розповів пресі, тому що вони перебувають у розробці. Учора ввечері в цьому районі працювала система РО-Алерт і скрізь було покриття. Ці сховища теж були побудовані. Це справді виглядає неестетично, це було швидке рішення, тому що люди не відчували себе в безпеці", — сказав Чолаку.

Нагадаємо, 10 вересня повідомлялося, що Румунія викликала повіреного РФ через уламки дронів. Через нещодавні події між країнами, що загострилися відносин, виник дипломатичний скандал.

Президент Румунії 6 вересня заявив, що, якщо підтвердиться виявлення частин безпілотника РФ на території Румунії, це буде "серйозним порушенням".