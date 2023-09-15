Посол Куби в РФ закликав своїх співвітчизників підписувати контракти з армією країни-агресорки, аби вони мали змогу легально відправитися на фронт для участі в бойових діях.

На Кубі наче підтримали участь своїх громадян брати участь в агресії Росії проти України, пише The Guardian, посилаючись на російське державне інформагентство "РИА Новости".

Головне для них — аби ця участь була офіційною, тобто законно оформленою.

"Ми нічого не маємо проти кубинців, які просто хочуть підписати контракт і легально взяти участь разом з російською армією в цій операції. Але ми проти незаконності і проти цих операцій, які не мають відношення до правового поля", — підкреслив посол Куби в Москві Антоніо Гармендія Пенья.

Він не уточнив, чи буде Куба толерантно ставитися до своїх громадян, котрі воюють на боці України у війні, що триває вже 19-й місяць. Натомість закликав підписувати контракти з армією країни-агресорки.

Куба спростовує свою участь

Минулого тижня кубинська влада заявила, що заарештувала 17 молодих кубинців, яких звинувачують у торгівлі людьми та вербуванні жителів острова на службу в російській армії для участі у війні проти України. Посол Куби в Москві підкреслює, що заарештовані — це громадяни Куби, які займалися незаконною діяльністю і порушили закон.

Водночас, за словами полковника міністерства внутрішніх справ Куби Сезара Родрігеса, повідомляє агентство Reuters, влада острова працює над "нейтралізацією та демонтажем" мережі, що, за його словами, діяла як на кубинській території, так і в Росії. Родрігес не назвав жодного з обвинувачених, але сказав, що лідер угруповання покладався на двох людей, котрі проживали на острові і вербували кубинців від імені Росії.

Прокурор Куби Хосе Луїс Рейес заявив, що причетні до скандалу можуть бути покарані до 30 років ув'язнення, довічним ув'язненням або смертною карою залежно від тяжкості і типу злочинів — від торгівлі людьми, участі у бойових діях як найманців і ворожих дій проти іноземної держави.

Натомість агенція Reuters підкреслила, що Росія, яка має міцні політичні зв’язки із комуністичною Кубою, вже давно є важливим пунктом призначення для кубинських мігрантів, котрі прагнуть уникнути економічної стагнації вдома і, відповідно до минулорічного указу Володимира Путіна, можуть вступати до лав російської армії та отримувати громадянство у прискореному режимі.

Нагадаємо, Фокус писав, що Міністерство закордонних справ Куби стверджує: всі спроби вербування кубинців було припинено, а стосовно організаторів схеми порушено кримінальні справи. Загалом держава-острів заявляє, що не бере участі у війні в Україні та відкидає використання своїх громадян як найманців.

Крім того, відомі випадки, коли російські спецслужби наймали агентів у Польщі, щоб ті стежили за пересуванням військової техніки, яка призначена Україні.