Фінляндія заборонить в'їзд машин із російською реєстрацією, – ЗМІ

Журналісти зазначать, що існуватимуть деякі винятки з правила в'їзду автівок з реєстрацією РФ до Фінляндії.

Вслід за країнами Балтії, Фінляндія також планує заборонити в'їзд легкових автомобілів з російською реєстрацією. Про це повідомиляє Yle.

Зазначають, що Фінляндія хоче дотримуватися більш жорсткій лінії ЄС. Офіційну заяву зробить 15 вересня міністерка закордонних справ Еліна Валтонен.

Таке рішення ґрунтується на політиці Європейської Комісії, рекомендації щодо втілення якої були випущені тиждень тому. Забороняючи в'їзд легкових автомобілів, зареєстрованих в Росії, Єврокомісія має на меті запобігти ухиленню від санкцій.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна на брифінгу 13 вересня пояснив, що обмеження мають більший ефект, коли вони застосовуються разом, і це збільшує ціну, яку Росія платить за війну.

Як повідомляє Yle, автомобілі, в яких перебуває менше десяти осіб, зареєстровані в Росії, більше не зможуть перетинати кордон. Існують деякі винятки з цього правила. Коли саме заборона набуде чинності, не повідомляється.

"Фінляндія посилила свою візову політику через агресивну війну Росії в Україні. Рух на східному кордоні зменшився, але він все ще залишається відносно завантаженим", — йдеться у ЗМІ.

Нагадаємо, 13 вересня глава МЗС Маргус Тсахкна повідомив, що Естонія заборонила в'їзд автомобілів з російською реєстрацією. Також в'їзд на свої території автомобілям з російськими номерами заборонили Латвія і Литва. Це означає, що росіяни не можуть відвідувати країни Балтії на своїх транспортних засобах. Якщо ж громадянин РФ все ж таки спробує перетнути кордон Литви, то митниця конфіскує автомобіль.