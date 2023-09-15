"Готові зайти в Україну": Лукашенко заявив, що знає звідки "нападе" Польща

Диктатор Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що з'єднання вже сформовані біля кордону, оскільки про це неодноразово заявляв очільник Кремля Володимир Путін.

У Польщі сформували підрозділи, які наче готові вдертися на територію України. Про це заявив очільник Білорусі Олександр Лукашенко на зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним у Сочі, повідомляє "Интерфакс".

З його слів, країни Заходу "сплять і бачать" на українській території свої війська. У Польщі нібито такі з'єднання вже сформовані біля кордону.

"Ви про це теж говорили, військові частини, готові зайти в Україну", – звернувся до Путіна Лукашенко.

Білоруський політик натякнув, що варто інші країни дорікають Росії у використанні найманців проти України. З його слів, західні держави мають "у своє око подивитися і там пошукати якусь колоду, а не дорікати іншим".

"Абсолютно згоден. Повністю", – відповів Путін.

Очільник Кремля додав, що росіяни фіксують іноземних найманців та іноземних інструкторів в Україні у великій кількості. З його слів, нібито такі громадяни нещодавно опинилися у полоні. Президент РФ запевнив, що у його країни вистачає людських ресурсів для подальшої агресії.

Нагадаємо, 28 серпня Польща звернулася до Лукашенка з закликом прибрати ПВК "Вагнер" із Білорусі. Зі слів міністра Маріуша Камінського, Варшава і країни Балтії створили робочу групу, яка ретельно стежитиме за ситуацією на кордонах з Білоруссю 24 години на добу. У разі критичного інциденту, усі прикордонні переходи будуть закриті.

Також 13 вересня Європарламент визнав Лукашенка причетним до війни проти України на рівні з Путіним. Депутати європейської законодавчої інституції закликали Міжнародний Кримінальний суд розглянути питання стосовно видачі ордера на арешт білоруського диктатора.