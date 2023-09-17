Змусив міністрів летіти понад 600 км: короля Чарльза III розкритикували через витрату грошей

Британський король провів щомісячну зустріч про скорочення викидів вуглекислого газу в приватному особняку в Шотландії, куди змусив прилетіти чотирьох міністрів. Британці назвали таке рішення "кліматичним лицемірством".

Короля Великої Британії Чарльза III розкритикували за те, що він змусив чотирьох міністрів, включно з канцлером скарбниці Джеремі Хантом, прилетіти за 400 миль [643 км] до приватного особняка в Шотландії на зустріч про скорочення викидів вуглекислого газу. Про це пишуть у виданні Daily mail.

За інформацією журналістів, у п'ятницю 15 вересня канцлер скарбниці Джеремі Гант, міністр оборони Грант Шеппс, президентка Таємної ради Пенні Мордонт і міністерка енергетики Клер Коутіньйо вилетіли літаком до Ейршира на засідання Таємної ради. Британці не схвалили рішення короля. Колишній член парламенту від ліберальної демократичної партії Норман Бейкер, який сам є членом Таємної ради, назвав політ до Шотландії "обурливою тратою грошей" і кліматичним лицемірством, оскільки зустріч проводилася частково для того, щоб офіційно призначити нового міністра, відповідального за скорочення викидів вуглекислого газу.

Представник уряду відмовився повідомити, скільки коштував переліт і чи був літак приватним або комерційним.

Зазвичай засідання Таємної ради проводять у Букінгемському палаці або Віндзорі, але король провів зустріч у Дамфріс-гаусі, оскільки в п'ятницю ввечері мав бути присутнім на заході, присвяченому святкуванню 15-річчя публічного відкриття власності, яку він купив за 45 мільйонів фунтів стерлінгів.

Нагадаємо, Король Великої Британії Чарльз III з дружиною прибули до Шотландії 8 вересня в першу річницю смерті Єлизавети II. Старший син покійного монарха відвідав церкву в селі Краті, поблизу Балморала в центральній Шотландії і поспілкувався з місцевими жителями.

Раніше Фокус писав, що королева Великої Британії Єлизавета II завжди знала, що хоче провести свої останні дні в замку Балморал у Шотландії, де вона і померла 8 вересня 2022 року. Двоюрідна сестра покійного монарха, леді Елізабет Шекерлі, зізналася, що в шотландській літній резиденції покійна королева почувалася найбільш спокійно.