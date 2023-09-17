Авіакатастрофа через негоду: загинули всі пасажири та члени екіпажу, — ЗМІ (відео)

Офіційні особи заявили, що літак був зафрахтований бізнесменом, який захоплювався риболовлею. Пасажирами були його друзі з інших частин країни.

У Бразилії 16 вересня під час поганої погоди розбився двомоторний літак EMB-110. Унаслідок авіакатастрофи загинули чотирнадцять осіб, повідомляє BBC.

Невеликий гвинтовий літак зазнав аварії, коли він наближався до кінця свого 400-кілометрового польоту між Манаусом, столицею штату Амазонас, і віддаленим містом у джунглях Барселуш.

Офіційні особи заявили, що всі, хто перебував на борту — 12 пасажирів і двоє членів екіпажу — загинули внаслідок аварії. Розпочато розслідування причин інциденту.

Міністр державної безпеки Амазонаса Вінісіус Алмейда повідомив, що за попередньою інформацією, літак розбився після того, як вилетів за межі злітно-посадкової смуги. У цей час був сильний дощ і погана видимість.

Двомоторний турбогвинтовий літак EMB-110 був вироблений бразильською авіабудівною компанією Embraer.

"Наші команди перебували на місцях з моменту аварії, щоб надати необхідну підтримку. Моя солідарність і молитви сім'ям і друзям жертв", — сказав губернатор Амазонаса Вілсон Ліма після аварії.

Мер Барселуша Едсон де Паула Родрігес Мендес повідомив, що літак був зафрахтований бізнесменом, який захоплювався риболовлею. Пасажирами були його друзі з інших частин Бразилії. Офіційні особи заявили, що тіла жертв доправлять у Манаус для впізнання.

Барселуш є популярним туристичним напрямком, оскільки він розташований недалеко від кількох національних парків.

Вересень вважається початком пікового риболовного сезону в Амазонасе. Штат особливо відомий своїми різними видами декоративних риб, таких як тукунаре, також відомий як павиний окунь.

Нагадаємо, 12 вересня повідомлялося, що в Малі в аварії розбився ще один штурмовик Су-25, який Російська Федерація поставила їм на початку 2023 року.

Раніше, 2 серпня в РФ під час зльоту розбився приватний літак, ніхто не вижив. Інцидент, за словами журналістів, стався на річці Дудинка в момент, коли літак намагався набрати висоту. Обидві людини, які перебували на борту, загинули.