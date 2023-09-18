Спроба демонізувати Україну: Київ заперечив причетність до підготовки заколоту в Грузії

За словами речника МЗС України, грузинська влада вчергове намагається демонізувати Україну, аби вирішити свої внутрішньополітичні питання.

В Міністерстві закордонних справ України наголосили, що інформація грузинських спецслужб про причетність української сторони до підготовки заколоту в країні не відповідає дійсності. Про це написав речник МЗС України Олег Ніколенко.

"Звернули увагу на заяви представників грузинського силового блоку про нібито залученість української сторони до підготовки заколоту в Грузії", — йдеться у дописі.

Він зауважив, що нинішня грузинська влада вчергове намагається демонізувати Україну, аби вирішити свої внутрішньополітичні питання.

"Українська держава не втручалася, не втручається і не планує втручатися у внутрішні справи Грузії", – прокоментував дипломат.

Хто та навіщо готує "заколот" у Грузії?

У Службі держбезпеки Грузії заявили, що у країні готується держпереворот. Змовники, за версією спецслужб – соратники експрезидента Міхеїла Саакашвілі та грузинські військові, що воюють на боці України. При цьому відомство не опублікувало жодних доказів, які б підтверджували їхню заяву.

За даними відомства, група осіб, яка діє на території Грузії та за її межами, нібито планує у жовтні-грудні цього року організувати у країні заворушення. Нібито їхня кінцева мета – зміна влади насильницьким шляхом, стверджує спецслужба. Датою початку операції обрали момент публікації доповіді Єврокомісії щодо перспектив вступу Грузії до ЄС, заявляють у Службі держбезпеки.

"Змовники очікують, що опублікований висновок буде негативним. При використанні хибної тези про "проросійськість" влади буде створено ґрунт для суспільних заворушень", – йдеться у повідомленні.

Одним із авторів плану силовики назвали Георгія Лорткіпанідзе, заступника колишнього міністра внутрішніх справ Грузії Вано Мерабішвілі, а нині заступника голови військової розвідки України. Серед організаторів, за версією спецслужб, також колишній охоронець експрезидента Грузії Саакашвілі Михайло Батурін та командир "Грузинського легіону", що воює на боці України, Мамука Мамулашвілі. Ніхто з них наразі не коментував заяву грузинських спецслужб.

Нагадаємо, 3 серпня на сайті "Эхо Кавказа" повідомили, що Грузія приєдналася до міжнародних санкцій і обмежує поставки автомобілів до РФ. З 1 серпня під заборону потрапили більшість авто зі США. Попри це міністр економіки країни Леван Давітавшвілі раніше висловив надію, що реекспорт авто з Грузії до РФ не зупиниться, оскільки він поповнює бюджет.

Також 25 травня RTVI розповів, що флагманський авіаперевізник Грузії Georgian Airways запускає для росіян транзитні рейси через Тбілісі до Європи. Кінцевими пунктами рейсів стануть Мілан, Париж, Відень, Ларнакі та Салоніки.