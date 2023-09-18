У Франції екоактивісти випадково отруїли рибу під час протесту (фото)

Екоактивісти запевнили, що використаний барвник є повністю безпечним для живих істот. Проте мер Кольмара нарахував вже понад десять мертвих риб.

Активісти-екологи скинули зелений барвник у води Лауха, що у місті Кольмар у Франції, на знак протесту проти токсичних відходів. Мер звинувачує їх у спричиненні загибелі багатьох риб. Про це 18 вересня повідомляє Le Figaro.

Як зазначає газета "Останні новини з Ельзасу", причина такої раптової зміни кольору: флуоресцеїн, потужний органічний барвник, який стає зеленим при контакті з водою, котрий розлили активісти.

Відповідальність за "перфоманс" взяла Extinction Rebellion зі Страсбурга, опублікувавши численні фотографії розмальованих фонтанів і каналів.

Екоактивісти "пофарбували" води Лауха у зелений Екоактивісти "пофарбували" води Лауха у зелений

На Facebook-сторінці Extinction Rebellion Strasbourg екоактивісти цього "руху, що виступає за громадянську непокору" уточнюють, що вони хотіли застерегти від проекту Stocamine, який полягає у зберіганні токсичних відходів (наприклад, із вмістом азбесту або ртуті) у колишній гірничій ділянці у Віттельсгаймі, які можуть посприяти забрудненню грунтових вод.

Активісти про "нешкідливий" барвник

Після багатьох років суперечок і боротьби з асоціаціями захисників навколишнього середовища комісія з розслідування, дала згоду для продовження проекту. Проте публічне опитування показало вороже налаштування населення.

Тому на знак протесту активісти Extinction Rebellion оголосили в суботу, 16 вересня, що вони скинули флуоресцеїн у води Лауха в Кольмарі.

"Нагадуємо, що використаний барвник є повністю безпечним для живих істот (людей, рослин, тварин). Використовується в офтальмології, рибництві та спелеологами", – запевняють активісти на своїй сторінці у Facebook.

Проте мер Кольмара Ерік Страуманн стверджує, що жителі помітили появу на поверхні вод Лауха великої кількості мертвої риби після розливу барвника. Сам він нарахував понад десять риб.

Екоактивісти "пофарбували" води Лауха у зелений

"Зловмисника встановили "Зелені бригади". Ми продовжуємо справу проти цієї особи", – написав мер, засуджуючи "забруднення", спричинене екологами.

Також Ерік Страуман зазначив, що сам завжди виступав проти Stocamine:

"Я був одним із перших, хто прийняв резолюцію проти зберігання цих відходів, коли я очолював генеральну раду Верхнього Рейну в 2016 році. Але в той час я був абсолютно один і не бачив жодних дій від цього екологічного руху…"

Нагадаємо, що The Guardian повідомили, що глава лоукост-компанії Ryanair Майкл О'Лірі вийшов на одиночний пікет біля Єврокомісії в Брюсселі проти страйків авіадиспетчерів. Однак майже одразу до Майкла О'Лірі підбігли дві екоактивістки і кинули йому в обличчя густо намазані кремом пироги.